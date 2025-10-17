México

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

Lo que debía ser una noche de celebración teatral terminó con un gran susto para Abelito, quien confesó haber temido por su vida y la de los presentes en el evento

Por Armando Guadarrama

La caída de una estructura
La caída de una estructura en la alfombra roja de 'Lavar, peinar y enterrar' deja una persona lesionada en el Teatro Xola (Captura de pantalla).

Un incidente inesperado marcó la noche del reestreno de la obra ‘Lavar, peinar y enterrar’ en el Teatro Xola de la Ciudad de México, cuando una estructura de madera cayó durante la llegada de Abelito, el popular finalista de “La casa de los famosos México”, a la alfombra roja.

El accidente, que generó momentos de tensión y dejó a una persona lesionada, motivó al joven influencer a realizar un llamado urgente a la prensa para extremar precauciones en futuras coberturas.

La velada, que prometía ser una celebración para Abelito y su amigo Shiky, se transformó en caos cuando la multitud de reporteros y el empuje de cámaras y micrófonos provocaron que unas mamparas de madera, instaladas como fondo para entrevistas, comenzaran a tambalearse hasta desplomarse.

Abelito, finalista de 'La casa
Abelito, finalista de 'La casa de los famosos México', pide mayor precaución tras accidente en evento teatral (Captura de pantalla YouTube)

El colapso de la estructura ocurrió en el área destinada al público, impactando a una señora de la tercera edad que se encontraba en silla de ruedas. En un video difundido por el medio Escándala, se observa cómo la mujer es atendida por personal del teatro y por el actor Adrián Di Monte, quien acudió rápidamente junto a su esposa para auxiliarla.

Además, otra asistente sufrió un golpe en el hombro, aunque ninguna de las afectadas presentó heridas de gravedad.

El accidente interrumpió la alfombra roja durante varios minutos y generó preocupación entre los presentes, quienes no daban crédito a lo sucedido. Abelito, visiblemente afectado, relató a los medios que el susto fue considerable y que llegó a temer por su integridad.

El colapso de una mampara
El colapso de una mampara durante la llegada de Abelito genera momentos de tensión y preocupación entre asistentes (YT)

“Yo casi pierdo la vida ayer, estaba bien nervioso… fuimos a apoyar a un amigo y pasa eso”, expresó el exhabitante del reality, aún conmovido por la experiencia. El influencer también destacó la reacción inmediata de Dalílah Polanco, invitada al evento, quien lo protegió en medio del caos. “Yo sentí un abrazo, volteo y era Dalílah”, recordó agradecido.

Tras el incidente, Abelito aprovechó la atención mediática para dirigirse a la prensa y solicitar mayor precaución en este tipo de eventos.

“Estoy bien agradecido con la prensa, porque son parte fundamental, hacen que llegue el mensaje, nos dan exposición, pero también hay que tener un poquito de cuidado porque ayer la mampara cayó del otro lado. Había una persona en silla de ruedas, es lo que me preocupó”, precisó el influencer, subrayando la importancia de la seguridad tanto para los artistas como para el público y los reporteros.

El joven aseguró que su principal preocupación fue el bienestar de las personas afectadas y manifestó alivio al confirmar que la señora en silla de ruedas se encontraba fuera de peligro. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, concluyó, dejando claro que el incidente pudo haber tenido consecuencias más graves.

