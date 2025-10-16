Cómo preparar un Pastel de Ajedrez que sorprenda a todos

Si buscas un postre que combine diversión, sabor y creatividad, éste es la opción perfecta con la mezcla de vainilla y chocolate

El pastel de ajedrez es uno de esos postres que no solo deleita por su sabor, sino también por su presentación. Al cortarlo, la combinación de cubitos de vainilla y chocolate se convierte en un tablero de ajedrez que sorprende a todos los comensales.

Además, preparar este pastel es más sencillo de lo que parece, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquier ocasión, desde reuniones familiares hasta celebraciones especiales.

Origen del pastel de ajedrez

El pastel de ajedrez es un postre original y visualmente atractivo. Su característica principal es el efecto de tablero que se forma al cortar el pastel, mostrando cubos alternados de colores que sorprenden a quienes lo disfrutan.

La historia de esta receta se remonta a la Edad Media, cuando ya se elaboraban tortas marmoleadas con mezclas de diferentes colores. La combinación de vainilla y chocolate ha sido apreciada por siglos, no solo por su sabor, sino también por el contraste visual que ofrece.

Ingredientes y porciones

Para preparar este pastel necesitarás los siguientes ingredientes, suficientes para 12 porciones:

Para el pastel:

170 gramos de mantequilla sin sal

¾ taza de azúcar

½ cucharadita de vainilla líquida

1 ¼ tazas de crema ácida

3 huevos y 1 clara de huevo

2 ½ tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

1 taza de chocolate derretido

Para el betún de chocolate:

3 tazas de mantequilla sin sal

1 ½ tazas de azúcar glass

½ taza de cocoa

Preparación paso a paso

Precalienta el horno a 170 °C y prepara un molde rectangular, engrasado y enharinado. Bate la mantequilla con el azúcar durante cinco minutos hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega la vainilla y la crema ácida, incorporando bien todos los ingredientes. Añade los huevos y la clara, batiendo uno a uno para integrar completamente. Mezcla los ingredientes secos (harina, polvo para hornear, bicarbonato y sal) y agrégalos poco a poco a la preparación húmeda. Divide la masa en dos partes: una de vainilla y otra con chocolate derretido. Forma el efecto ajedrez alternando porciones de cada mezcla en el molde para crear filas y columnas que al cortar recuerden a un tablero. Hornea durante 35-40 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y prepara el betún de chocolate.

Betún de chocolate

Para el betún, bate la mantequilla hasta que esté cremosa. Agrega el azúcar glass y la cocoa, mezclando hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Cubre el pastel de ajedrez y decora a tu gusto, asegurando un acabado irresistible.

Este pastel no solo es un deleite para el paladar, sino también un espectáculo visual que hará que cualquier celebración sea memorable. Con ingredientes sencillos y pasos claros, cualquier persona puede sorprender a su familia y amigos con este ingenioso postre que combina lo mejor de la vainilla y el chocolate.