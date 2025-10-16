México

Carlos Slim supera a Bill Gates en el ranking mundial de fortunas

El magnate mexicano alcanza los 106 mil 700 millones de dólares y se ubica una posición por encima del fundador de Microsoft en el conteo global de fortunas, según Forbes

Por Miguel Flores

Guardar
Slim superó la fortuna de
Slim superó la fortuna de Bill Gates. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Este jueves, el empresario mexicano Carlos Slim superó la fortuna del estadounidense Bill Gates, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real de Forbes, alcanzando los 106 mil 700 millones de dólares, mientras que Gates registra 105 mil millones. Con este movimiento, Slim ocupa ahora la posición 17 en la lista de las personas más ricas del mundo, dejando a Gates en el puesto 18.

Carlos Slim: trayectoria y consolidación de su fortuna

Carlos Slim Helú, nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940, ha sido uno de los principales protagonistas del mundo empresarial latinoamericano. Ingeniero civil de formación, Slim inició su carrera en los años sesenta, invirtiendo en el sector inmobiliario, la construcción y más adelante en los ámbitos comercial y financiero. Su ascenso internacional llegó tras adquirir, durante el proceso de privatización de Telmex en la década de 1990, el control de la compañía telefónica, que se convirtió en el núcleo de su conglomerado.

Al frente de Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim diversificó sus inversiones hacia sectores como minería, comercio, infraestructura, finanzas y tecnología, consolidando una presencia destacada tanto en América Latina como en mercados globales. Entre sus empresas emblemáticas figuran Inbursa, Grupo Sanborns y la Fundación Carlos Slim, dedicada a proyectos educativos, culturales y de salud pública. Del 2010 al 2014, Forbes posicionó a Slim como el hombre más rico del planeta, siendo el primer latinoamericano en liderar el ranking.

Su fortuna ha estado marcada por inversiones estratégicas y adquisiciones en momentos clave. De acuerdo con Forbes, Slim cuenta hoy con un patrimonio de 106 mil 700 millones de dólares, valorizado principalmente por su participación mayoritaria en América Móvil, la principal proveedora de servicios móviles en América Latina.

Bill Gates posee una fortuna
Bill Gates posee una fortuna de USD 105 mil millones, según Forbes. REUTERS/Caitlin Ochs

Bill Gates: innovación tecnológica y filantropía global

Nacido el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Estados Unidos, Bill Gates es reconocido por cofundar en 1975 la compañía tecnológica Microsoft junto a Paul Allen. Revolucionó el mercado de las computadoras personales con el desarrollo del sistema operativo MS-DOS y, posteriormente, Windows, contribuyendo de manera decisiva a la masificación de la informática. Gates dejó su cargo de director ejecutivo en 2000, pero continuó ligado a la empresa y a la industria tecnológica durante años.

En la última década, Gates ha destacado principalmente por su labor filantrópica a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que dirige junto a su exesposa. El enfoque de sus proyectos incluye temas de salud global, vacunación, acceso a agua potable, educación y lucha contra la pobreza. Su fortuna, estimada por Forbes en 105 mil millones de dólares, proviene en parte de acciones en Microsoft, así como inversiones diversificadas en diversos sectores.

Cambio en el listado mundial de millonarios

Según la tabla actualizada de Forbes, Carlos Slim se sitúa como la decimoséptima persona más rica del mundo, desplazando a Gates a la posición número dieciocho. Este ajuste responde a las fluctuaciones en las valoraciones de las empresas y activos que ambos empresarios poseen. Se trata de un hecho relevante en el contexto internacional, ya que durante años Bill Gates ocupó los primeros lugares del ranking, mientras que Slim fue el principal referente latinoamericano en esa selecta lista.

Temas Relacionados

Carlos SlimBill GatesForbesMicrosoftmexico-noticias

Más Noticias

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

El joven de 19 años de edad será investigado por la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio

Procesan a Lex Ashton “N”

Ante alza de impuestos, refresqueras reducirán la carga calórica de sus productos

El IEPS quedará en 3,08 pesos por litro en productos con altas calorías

Ante alza de impuestos, refresqueras

“Los Tres Lamentos de La Llorona”, el espectáculo en el Museo de la Inquisición para recibir al Día de Muertos

La clásica historia de La Llorona llega al Centro Histórico de la CDMX con tres representaciones teatrales y recorridos nocturnos en un escenario emblemático

“Los Tres Lamentos de La

Primera clonación ovina en México es realizada por científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana

Tras más de veinte años de investigación, el equipo obtuvo dos borregos mediante una transferencia de núcleos de células somáticas

Primera clonación ovina en México

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

La célula BOI desplegó un operativo conjunto en el que encontró múltiples casquillos percutidos en Guachochi

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Lex Ashton “N”

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

Clara Brugada confirma baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 16 de octubre?

Qué enfermedades padece María Antonieta de las Nieves, actriz que hoy se despide ‘para siempre’ de La Chilindrina

¿Expropiarán la casa de Adela Micha? Sheinbaum reacciona a presunta apropiación de terreno en Chapultepec

Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi visitarán México para promocionar ‘Frankenstein’

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

DEPORTES

América vs Cruz Azul: quién

América vs Cruz Azul: quién domina el historial del Clásico Joven en la Liga MX

Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la MLB

FantasticaManía UK 2025: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el evento del CMLL y RevPro

Filtran álbum Panini del Mundial 2026: así se vería la portada y el precio de las estampas

Mikel Arriola revela los planes de Javier Aguirre sobre si México enfrentará selecciones o clubes previo al Mundial 2026