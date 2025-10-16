México

Así lució Aislinn Derbez en la alfombra rosa de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La actriz mexicana acudió como invitada especial al evento en Nueva York, siendo la única representante de México en la alfombra rosa

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Aislinn Derbez fue la única
Aislinn Derbez fue la única mexicana invitada especial y presente en la alfombra y los eventos centrales del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York. (Instagram)

La actriz Aislinn Derbez brilló como la única invitada mexicana en la edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show, realizada este miércoles 15 de octubre en Nueva York.

La actriz, conocida por su trabajo en cine y televisión, consolidó su presencia entre figuras globales y modelos de renombre en un evento transmitido mundialmente desde la ciudad estadounidense. En la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 desfilaron Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Angel Reese—que se convirtió en la primera atleta profesional en participar en el evento— y Suni Lee, gimnasta olímpica estadounidense.

Los looks de Aislinn Derbez que lució en la alfombra rosa

Aislinn Derbez, la única mexicana en la alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. (Instagram: Aislinn Derbez)

El pase de Aislinn Derbez por la alfombra rosa sorprendió tanto a medios como a fotógrafos y asistentes, debido a que su asistencia no se había anticipado en las listas preliminares de celebridades internacionales.

La integrante de una reconocida dinastía artística mexicana liderada por Eugenio Derbez, destacó con dos atuendos contrastantes y colaboró con la estilista Jessica Marmolejo para dejar claro el sello personal en cada aparición.

Durante el Fashion Show, Aislinn Derbez lució un conjunto blanco formado por pantalones de vestir, blazer largo, bralette/corset de encaje, detalles de tul y zapatos a juego, propuesto como una fusión de sastrería y lencería de alta moda. Este look priorizó líneas pulcras, transparencia cuidada y una estética que conjugó “elegancia sofisticada y sensualidad moderna”; su estilismo incluyó coleta alta, sombras en tonos rosados, gloss nude y joyería discreta.

Aislinn Derbez, la única mexicana en la alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. (Instagram: Aislinn Derbez)

A través de sus cuentas digitales, la propia Aislinn Derbez propuso la interacción con sus seguidores, lanzando la pregunta sobre el look blanco: “¿Qué tal el look?”, recibiendo cientos de comentarios avalando la elección y celebrando la presencia mexicana en un contexto internacional de alta exigencia visual.

Por otro lado, en la fiesta cocktail previa al evento, la actriz apostó por contraste absoluto: llevó un corset tipo bustier de látex color borgoña y pantalones negros acampanados, acompañados de un saco oversize satinado negro, stilettos y bolso en el mismo tono oscuro. Su cabello suelto con ondas suaves y accesorios dorados complementaron la apuesta para la noche inaugural.

Victoria’s Secret México reconoció públicamente la participación de la actriz con el mensaje: “Nueva York brilló con el glamour del cocktail pre-Fashion Show de Victoria’s Secret. Y hoy, estamos emocionadas de compartir que @aislinnderbez es nuestra invitada especial y orgullosa representante de México en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025”.

En la fiesta cocktail, Aislinn
En la fiesta cocktail, Aislinn Derbez eligió un corset de látex borgoña y pantalón negro, look aclamado en la previa del desfile de Victoria’s Secret 2025. (Instagram)

Moda e identidad: un estilo que rompe esquemas

Durante entrevistas en la previa del evento, Aislinn Derbez explicó que su selección de piezas buscó integrar “elegancia sofisticada y un toque de lencería de alta moda”, en palabras recogidas por Us Weekly en Español.

Traté de hacerlo único, de no caer en lo cliché... este evento tiende a ser muy sexy, muy voluptuoso, muy brilloso, y traté de irme hacia otro lado, hacia algo más sofisticado”, señaló la intérprete de la serie De Viaje con los Derbez.

Según Glamour México, su presencia en el Victoria’s Secret Fashion Show “fue celebrada por la prensa internacional, que la destacó como una de las invitadas mejor vestidas y como símbolo de la representación latina en la industria global”.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 consolidó su regreso como plataforma de tendencias globales y presentó propuestas de diseñadores de distintas partes del mundo.

Durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, la presencia musical estuvo a cargo de Karol G, quien se convirtió en la primera artista latina en actuar en solitario en la historia del evento. La cantante colombiana interpretó varios de sus éxitos en español sobre el escenario y apareció caracterizada con alas escarlatas, símbolos de la marca.

Además del show de Karol G, participaron Missy Elliott, Madison Beer —quien inauguró el desfile con su sencillo “Bittersweet”— y el grupo surcoreano TWICE, que aportó el toque K-Pop a la noche.

Junto a Aislinn Derbez, asistieron como invitadas especiales varias figuras internacionales del entretenimiento. Entre ellas se encontraron Lele Pons, creadora digital e influencer venezolana-estadounidense, quien destacó en la alfombra junto a otras personalidades.

Temas Relacionados

Victoria’s Secret Fashion Show 2025Aislinn Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Bea enfrenta la primera nominación en La Granja VIP: internautas reaccionan indignados

Tras la primera Asamblea de nominación, el ambiente se tensó dentro del reality

La Bea enfrenta la primera

Conductores de Ventaneando critican concierto de Cazzu en CDMX: “Sale medio encuerada y se cachondea”

Pati Chapoy demeritó la carrera de la argentina asegurando que su éxito se debe a polémica con Nodal

Conductores de Ventaneando critican concierto

México refuerza estrategias de salud contra el cáncer en la mujer

La iniciativa pretende alcanzar el 90 % de cobertura en detección oportuna y el 80 % de finalización de tratamientos en México

México refuerza estrategias de salud

Trenzatón Neza 2025 convoca a donar cabello contra el cáncer de mama

Las donaciones de cabello serán útiles para la elaboración de pelucas oncológicas que serán destinadas a mujeres y niñas que presentan esta enfermedad

Trenzatón Neza 2025 convoca a

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

La Bea enfrenta la primera

La Bea enfrenta la primera nominación en La Granja VIP: internautas reaccionan indignados

Conductores de Ventaneando critican concierto de Cazzu en CDMX: “Sale medio encuerada y se cachondea”

Cazzu manda poderoso mensaje tras comunicado de Christian Nodal: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la primera semana

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central