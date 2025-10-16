Así lució Aislinn Derbez en la alfombra rosa de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Aislinn Derbez fue la única mexicana invitada especial y presente en la alfombra y los eventos centrales del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York. (Instagram)

La actriz Aislinn Derbez brilló como la única invitada mexicana en la edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show, realizada este miércoles 15 de octubre en Nueva York.

La actriz, conocida por su trabajo en cine y televisión, consolidó su presencia entre figuras globales y modelos de renombre en un evento transmitido mundialmente desde la ciudad estadounidense. En la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 desfilaron Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Angel Reese—que se convirtió en la primera atleta profesional en participar en el evento— y Suni Lee, gimnasta olímpica estadounidense.

Los looks de Aislinn Derbez que lució en la alfombra rosa

Aislinn Derbez, la única mexicana en la alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. (Instagram: Aislinn Derbez)

El pase de Aislinn Derbez por la alfombra rosa sorprendió tanto a medios como a fotógrafos y asistentes, debido a que su asistencia no se había anticipado en las listas preliminares de celebridades internacionales.

La integrante de una reconocida dinastía artística mexicana liderada por Eugenio Derbez, destacó con dos atuendos contrastantes y colaboró con la estilista Jessica Marmolejo para dejar claro el sello personal en cada aparición.

Durante el Fashion Show, Aislinn Derbez lució un conjunto blanco formado por pantalones de vestir, blazer largo, bralette/corset de encaje, detalles de tul y zapatos a juego, propuesto como una fusión de sastrería y lencería de alta moda. Este look priorizó líneas pulcras, transparencia cuidada y una estética que conjugó “elegancia sofisticada y sensualidad moderna”; su estilismo incluyó coleta alta, sombras en tonos rosados, gloss nude y joyería discreta.

Aislinn Derbez, la única mexicana en la alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. (Instagram: Aislinn Derbez)

A través de sus cuentas digitales, la propia Aislinn Derbez propuso la interacción con sus seguidores, lanzando la pregunta sobre el look blanco: “¿Qué tal el look?”, recibiendo cientos de comentarios avalando la elección y celebrando la presencia mexicana en un contexto internacional de alta exigencia visual.

Por otro lado, en la fiesta cocktail previa al evento, la actriz apostó por contraste absoluto: llevó un corset tipo bustier de látex color borgoña y pantalones negros acampanados, acompañados de un saco oversize satinado negro, stilettos y bolso en el mismo tono oscuro. Su cabello suelto con ondas suaves y accesorios dorados complementaron la apuesta para la noche inaugural.

Victoria’s Secret México reconoció públicamente la participación de la actriz con el mensaje: “Nueva York brilló con el glamour del cocktail pre-Fashion Show de Victoria’s Secret. Y hoy, estamos emocionadas de compartir que @aislinnderbez es nuestra invitada especial y orgullosa representante de México en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025”.

En la fiesta cocktail, Aislinn Derbez eligió un corset de látex borgoña y pantalón negro, look aclamado en la previa del desfile de Victoria’s Secret 2025. (Instagram)

Moda e identidad: un estilo que rompe esquemas

Durante entrevistas en la previa del evento, Aislinn Derbez explicó que su selección de piezas buscó integrar “elegancia sofisticada y un toque de lencería de alta moda”, en palabras recogidas por Us Weekly en Español.

“Traté de hacerlo único, de no caer en lo cliché... este evento tiende a ser muy sexy, muy voluptuoso, muy brilloso, y traté de irme hacia otro lado, hacia algo más sofisticado”, señaló la intérprete de la serie De Viaje con los Derbez.

Según Glamour México, su presencia en el Victoria’s Secret Fashion Show “fue celebrada por la prensa internacional, que la destacó como una de las invitadas mejor vestidas y como símbolo de la representación latina en la industria global”.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 consolidó su regreso como plataforma de tendencias globales y presentó propuestas de diseñadores de distintas partes del mundo.

Durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, la presencia musical estuvo a cargo de Karol G, quien se convirtió en la primera artista latina en actuar en solitario en la historia del evento. La cantante colombiana interpretó varios de sus éxitos en español sobre el escenario y apareció caracterizada con alas escarlatas, símbolos de la marca.

Además del show de Karol G, participaron Missy Elliott, Madison Beer —quien inauguró el desfile con su sencillo “Bittersweet”— y el grupo surcoreano TWICE, que aportó el toque K-Pop a la noche.

Junto a Aislinn Derbez, asistieron como invitadas especiales varias figuras internacionales del entretenimiento. Entre ellas se encontraron Lele Pons, creadora digital e influencer venezolana-estadounidense, quien destacó en la alfombra junto a otras personalidades.