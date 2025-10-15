México

Sheinbaum confirma muerte de dos estudiantes de la UV por lluvias en Veracruz tras reporte de 192 alumnos desaparecidos

Los nuevos datos presentados en “La Mañanera del Pueblo” contrastan con las declaraciones del rector Martín Aguilar Sánchez al decir que estas cifras de personas no localizadas “son falsas”

Por Diego Mendoza López

Guardar
La confirmación de dos alumnos
La confirmación de dos alumnos de la Universidad Veracruzana muertos contrasta con los reportes de 192 desaparecidos | Cuartoscuro

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que existen datos oficiales que informan la muerte de dos estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tras las fuertes lluvias y posteriores inundaciones registradas en diversos puntos del estado de Veracruz.

La mandataria explicó que la cifra de desaparecidos asciende a 172 y que, de igual forma, son los únicos datos que el Gobierno de México posee hasta el momento, lo cual contrasta con las recientes declaraciones del rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, quien calificó como “falsos” estos primeros reportes:

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo lo siguiente:

“Hasta ahora, solamente ha dos estudiantes lamentablemente fallecidos y no hay ninguna otra información. Bueno, no hay ningún otro dato de acuerdo a (sic) la información recabada por la propia universidad", explicó.

Tragedia por las lluvias en Veracruz | X / @OSWALDORIOSM

La negativa del rector Martín Aguilar Sánchez y el descontento de la comunidad estudiantil de Veracruz

En declaraciones difundidas el martes 14 de octubre, Aguilar Sánchez aseguró que no existe evidencia ni reportes oficiales que confirmen la desaparición de alumnos universitarios. “No hay confirmación de que existan 192 estudiantes no localizados en la zona norte del estado”, declaró el rector en respuesta a la creciente preocupación entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana.

La postura institucional se dio luego de que en redes sociales circularan videos, audios y mensajes atribuidos a estudiantes. En especial de la Facultad de Ciencias de la Salud en Poza Rica, donde se afirmaba que decenas de jóvenes no habían podido ser contactados desde el paso de las lluvias. La versión fue replicada por algunos medios locales y alimentó la percepción de una crisis humanitaria dentro de la comunidad estudiantil.

En algunos espacios de comunicación incluso se relató que varios alumnos vivían en zonas gravemente afectadas por el desbordamiento de los ríos Tecolutla, Cazones, Pantepec y Nautla, además de los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde, quienes provocaron severas inundaciones y dejaron incomunicadas a varias colonias.

| Captura de Pantalla
| Captura de Pantalla

Entre las áreas señaladas como las más afectadas se encuentran Lázaro Cárdenas, La Florida, Las Gaviotas, Villa de las Flores, Agustín Lara, Las Granjas y Morelos, donde, según los testimonios, varios estudiantes habrían perdido contacto con sus familiares y compañeros desde el inicio del temporal.

Aunque la UV ha insistido en que no existe registro oficial de alumnos desaparecidos, la preocupación persiste entre los propios universitarios, al punto que varios grupos estudiantiles se han organizado por medio de chats y listas de verificación para ubicar a quienes aún no han reportado su situación, en espera de que la falta de señal y electricidad —y no una tragedia mayor— explique la ausencia de comunicación.

La emergencia ha reavivado críticas hacia la gestión preventiva de la Universidad Veracruzana. Así pues, los comunicados sobre la suspensión de clases se emitieron de forma tardía: algunos pasadas las 21:00 horas del 8 de octubre y otros ya entrada la madrugada cuando las lluvias habían provocado anegaciones severas en distintas facultades. Esa demora generó confusión y molestia entre los estudiantes, especialmente aquellos que viven lejos de los campus universitarios.

Las lluvias del 8 de octubre dejaron hogares bajo el agua y colecciones de videojuegos arruinadas | TikTok / @xzibrtroger

En redes sociales, la comunidad estudiantil cuestionó la falta de empatía y previsión por parte de las autoridades. “En muchas facultades de Xalapa se inunda horrible… deberían ser empáticos ante todas las situaciones”, expresó una alumna en un comentario.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoInundacionesLluvias en VeracruzUniversidad VeracruzanaDesaparecidosmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué provocó la falla en la señal de la telefonía Bait?

Por medio de redes sociales, usuarios de la telefonía Bait dieron a conocer que les estaba fallando su señal

¿Qué provocó la falla en

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

El litigante dio su versión sobre las diferentes versiones que han circulado

Christian Nodal responde a polémicas

Plan integral de limpieza en Santa Catarina mejora espacios públicos y calidad de vida de vecinos

El programa SOL de Seguridad, Orden y Limpieza intervendrá más de 160 espacios públicos y recolectará más de 220 toneladas de desechos

Plan integral de limpieza en

Sheinbaum confía en conservar el T-MEC y ampliar su alcance con Estados Unidos, prevé trato preferencial

“EEUU sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte; el tratado es ley”

Sheinbaum confía en conservar el

Este es el fruto que previene diabetes, ‘quema grasa’ y desinflama el hígado

El consumo regular de esta fruta podría asociarse a una mejoría en cuadros de hígado graso

Este es el fruto que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora: hallan 60 cuerpos y detienen a cinco involucrados

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal responde a polémicas

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

‘Los Hilos del Pasado’ con Yadhira Carrillo: fecha de estreno, elenco y horario de la nueva versión de ‘El Privilegio de Amar’

Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

Mauricio Martínez anuncia que superó el cáncer por quinta vez: “Soy un sobreviviente” | Video

Conductores de Hoy exigen justicia tras asesinato de Fede Dorcaz en CDMX y piden que se tomen medidas: “Por qué si todos sabemos no hacen algo”

DEPORTES

El mexicano Alejandro Kirk se

El mexicano Alejandro Kirk se mete entre los finalistas al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana de la MLB

Niña se vuelve viral al celebrar su cumpleaños con temática de Penta Zero Miedo, luchador mexicano en WWE | Video

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año