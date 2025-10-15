La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La controversia en 'La Granja VIP' involucra a Manola Díez y su relación con Aracely Arámbula (Cuartoscuro)

La reciente controversia en torno a ‘La Granja VIP’ ha puesto en el centro de la conversación a Manola Díez y su vínculo con Aracely Arámbula, luego de que surgiera el rumor de que los representantes legales de la actriz habrían solicitado a Díez que evitara cualquier mención sobre ella y sus hijos durante el desarrollo del reality.

Este dato, difundido por el comentarista de espectáculos Álex Kaffie en su programa de YouTube Sin Lisonja, ha generado debate en redes sociales y ha reavivado el interés por la historia personal entre ambas figuras.

El programa de TV Azteca, estrenado el domingo 12 de octubre, rápidamente se posicionó entre las tendencias digitales, en parte por la participación de Manola Díez, quien protagonizó dos enfrentamientos en las primeras 48 horas de emisión.

Rumores señalan que abogados de Aracely Arámbula pidieron a Manola Díez no mencionar a la actriz ni a sus hijos en el reality

La polémica se intensificó cuando Kaffie señaló que, según rumores, los abogados de Aracely Arámbula habrían contactado a Díez antes del inicio del reality para pedirle que no hiciera referencia ni a la actriz ni a los hijos que tuvo con Luis Miguel.

Kaffie aclaró que no había verificado esta información directamente con los representantes legales de Arámbula, por lo que la versión permanece en el terreno de la especulación. Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha emitido declaraciones públicas sobre este asunto.

El trasfondo de esta solicitud se remonta a un conflicto personal que marcó el distanciamiento entre ambas actrices. La relación, que comenzó en el Centro de Educación Artística (CEA) y se consolidó en una amistad cercana al punto de considerarse “comadres”, se fracturó tras un incidente en redes sociales.

El distanciamiento entre Manola Díez y Aracely Arámbula se originó tras la publicación de fotos de sus hijos sin consentimiento (IG)

Manola Díez publicó fotografías de su hijo junto a uno de los hijos de Aracely Arámbula sin el consentimiento de esta última, lo que provocó el enojo de la actriz.

Posteriormente, se difundió que Arámbula habría exigido la eliminación de las imágenes, situación que llevó a Díez a acusarla públicamente de amenazas de muerte en 2017.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ambas han manifestado que lograron una reconciliación. Manola Díez ha declarado que no guarda resentimientos y que, aunque la relación ya no es tan estrecha como en el pasado, el afecto persiste.

Manola Díez y Aracely Arámbula lograron una reconciliación, aunque su relación ya no es tan cercana como antes (Instagram/@aracelyarambula)

“El cariño sigue”, afirmó Díez sobre el vínculo con Aracely Arámbula. Además, la actriz subrayó que los hijos de ambas mantienen contacto y que Arámbula continúa siendo una “madrina amorosa” para su hijo.

La dinámica entre Manola Díez y Aracely Arámbula ha evolucionado desde la cercanía y la complicidad hasta una relación marcada por la distancia, aunque sin ruptura total de los lazos familiares.