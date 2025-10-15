México

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Los ataques estarían enfocados para realizarse en contra de oficiales de ICE y CBP en Chicago

Por Ale Huitron

Oficiales de policía del Departamento
Oficiales de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. hacen guardia en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, Oregón, EE. UU., el 2 de octubre de 2025. REUTERS/John Rudoff

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) acusó que organizaciones criminales con sede en México han comenzado a ofrecer recompensas por atacar y/o asesinar a agentes federales en ese país.

De acuerdo con el DHS, obtuvieron información “creíble” que indica que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales, ofrecen recompensas para atentar contra personal del Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago.

Estas recompensas se habrían dado mediante instrucciones explícitas a simpatizantes radicados en EEUU, incluidas pandillas callejeras en Chicago, para que vigilen, acosen y asesinen a agentes federales.

Las actividades contempladas para obtener beneficios incluyen redes de vigilancia, entre las que se han detectado en barrios como Pilsen y La Villita de Chicago el despliegue de “vigilantes” por parte de afiliados a grupos como los Latin Kings, quienes se encuentran equipados con armas de fuego y radiocomunicaciones.

Agentes federales hablan entre sí
Agentes federales hablan entre sí mientras están rodeados por residentes en el vecindario de Humboldt Park, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una mayor presencia policial federal para ayudar en la prevención del delito, en Chicago, Illinois, EE. UU., el 1 de octubre de 2025. REUTERS/Jim Vondruska

Estos vigilantes estarían encargados de rastrear los movimientos de ICE y CBP en tiempo real al transmitir coordenadas. Además de que estarían permitiendo emboscadas e interrupciones durante acciones rutinarias de control, incluidas las recientes redadas en el marco de la Operación Midway Blitz.

Desde 50 mil dólares hasta los 2 mil por agresiones

Otra de las acciones se enfoca en un sistema de recompensas escalonado en el que las organizaciones criminales habrían difundido un programa de pagos que aumentan según el rango del agente agredido:

  • 2 mil dólares por reunir información de inteligencia o revelar datos personales (incluyendo fotografías y detalles familiares).
  • De 5 mil a 10 mil dólares por secuestro o ataques no letales a oficiales estándar de ICE o CBP.
  • Hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos funcionarios.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, aseguró que no cederán ante las amenazas y que continuarán protegiendo las fronteras y sus comunidades.

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense”, afirmó.

Agentes de Aduanas y Protección
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) hacen guardia durante una protesta de manifestantes pro palestinos para condenar la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de algunos de los barcos de la Flotilla Global Sumud que pretenden llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, en el Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, México, el 2 de octubre de 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Este informe se realiza luego de semanas de tensión en Chicago debido a los enfrentamientos que se han registrado entre agentes federales y residentes por las redadas de deportación masiva en una de las ciudades santuario.

Además, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha expresado su rechazo por las redadas de deportación y, de manera reciente, firmó una orden ejecutiva denominada “Zona libre del ICE” con la que se prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedades municipales para operativos en la ciudad como lo son escuelas, bibliotecas, parques o estacionamientos.

