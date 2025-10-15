México

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de limón con jengibre y vinagre de manzana por las mañanas

Una bebida natural con compuestos que aportan beneficios al organismo

Por Cinthia Salvador

Delicioso jugo de jengibre con
Delicioso jugo de jengibre con miel, perfecto para fortalecer el sistema inmune y mejorar la digestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, ha cobrado notoriedad la costumbre de incluir en la rutina matutina una bebida a base de jugo de limón, jengibre y vinagre de manzana. Diversos especialistas y corrientes en nutrición natural destacan los beneficios que aporta tomar esta mezcla por las mañanas, especialmente para quienes buscan mejorar el funcionamiento digestivo y fortalecer el sistema inmunitario.

El jugo de limón, conocido por su contenido de vitamina C, se asocia comúnmente al impulso de las defensas naturales del organismo. Diversos datos señalan que una ingesta regular de esta fruta contribuye al mantenimiento de la piel y actúa como apoyo frente a infecciones leves. Su acidez ayuda a estimular la producción de jugos gástricos, facilitando así el proceso digestivo al comenzar el día.

Por su parte, el jengibre ha sido utilizado desde tiempos antiguos en distintas culturas debido a su acción sobre el tracto digestivo. Su compuesto activo principal, el gingerol, es reconocido por aportar propiedades que favorecen la digestión, reducen la sensación de inflamación abdominal y colaboran en la reducción de molestias estomacales. Además, su efecto termogénico puede resultar útil para quienes buscan reactivar el metabolismo después del descanso nocturno.

El consumo diario de esta
El consumo diario de esta preparación promueve el equilibrio digestivo y apoya el sistema inmunitario, según observan profesionales y entusiastas de hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer elemento de esta preparación es el vinagre de manzana, un ingrediente empleado ampliamente en la alimentación funcional. El ácido acético presente en el vinagre se estudia por su impacto en la regulación de la glucosa sanguínea tras las comidas y su contribución al equilibrio de la flora intestinal. Al incorporarlo en dosis pequeñas dentro de una bebida matinal, se busca aprovechar estas virtudes sin exceder la acidez tolerable para la mayoría.

La combinación de estos tres ingredientes origina una bebida de sabor intenso y aroma penetrante, apreciada especialmente en quienes buscan rutinas alternativas al café tradicional al comenzar la jornada. Personas afines a prácticas de ayuno intermitente también la utilizan como una opción para estimular los procesos digestivos, según comentan algunos nutricionistas consultados por medios internacionales.

Un beneficio que señalan quienes la consumen es la sensación de mayor energía durante las primeras horas del día. El aporte de vitamina C, los compuestos antioxidantes del jengibre y la capacidad del vinagre de regular ciertas funciones metabólicas forman parte del atractivo que impulsa esta tendencia en redes sociales y comunidades dedicadas al bienestar.

El jengibre ha sido utilizado
El jengibre ha sido utilizado desde tiempos antiguos en distintas culturas debido a su acción sobre el tracto digestivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para consumir este jugo

Entre las recomendaciones de consumo, los especialistas sugieren que la bebida se consuma en ayunas o antes del primer alimento sólido, siempre con la precaución de evitar excesos que puedan dañar el esmalte dental o irritar estómagos sensibles. Algunas personas optan por añadir una cucharadita de miel para suavizar el sabor, aunque ese agregado queda al gusto individual.

Para preparar esta bebida en casa, la receta más difundida es la siguiente:

  • Exprimir el jugo de medio limón fresco en un vaso.
  • Rallar o cortar una porción de jengibre (aproximadamente 1,5 centímetros).
  • Añadir una cucharada sopera de vinagre de manzana.
  • Incorporar 200 mililitros de agua tibia.
  • Mezclar bien y consumir de inmediato.

Al evitar el agua demasiado caliente se protege la vitamina C, que es sensible a las temperaturas elevadas. Los consumidores experimentados piensan que la constancia en el consumo diario permite percibir progresos en digestión, energía y sensación de hinchazón reducida, aunque subrayan la importancia de consultar con un profesional ante condiciones médicas preexistentes o dudas sobre la adaptación de esta rutina.

