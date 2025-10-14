México

Lanzan lista de mascotas halladas en Poza Rica tras inundaciones: así puedes buscar al tuyo

Varias familias se encuentran separadas como consecuencia de las inundaciones, incluyendo a perros y gatos que quedaron a la deriva

Por Mariana Campos

Perros y gatos, en su mayoría, se encuentran resguardados y a la espera de encontrar a su familia de vuelta. (FB Vannia Castillo)

Tras el paso de las devastadoras inundaciones que impactaron Poza Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz, además del acopio para los cientos de damnificados, surgieron campañas solidarias en redes sociales enfocadas en localizar animales extraviados. Gran cantidad de mascotas y animales domésticos quedaron desamparados cuando el agua alcanzó numerosos vecindarios.

La situación, además de causar daños materiales y afectar a miles de personas, tuvo un fuerte impacto en la fauna local. De acuerdo con las publicaciones en redes, miles de animales perdieron la vida o se separaron de sus familias tras el desastre.

Diversas iniciativas y grupos voluntarios han impulsado acciones para recopilar información sobre animales encontrados y crear galerías de imágenes en línea, con la esperanza de que los propietarios puedan reconocer y reunir a sus compañeros. “Compartimos con la esperanza de que puedan volver a sus hogares”, resalta uno de los mensajes difundidos, subrayando el esfuerzo de la comunidad por enfrentar conjuntamente las consecuencias del desastre ambiental.

En las últimas horas, vecinos y activistas han utilizado redes sociales para publicar listados de animales hallados y para solicitar apoyo en la búsqueda de refugio temporal. Estas acciones se han convertido en herramientas clave para acelerar el reencuentro de familias con sus mascotas, ante la magnitud de la emergencia y el número de animales afectados tras la inundación. Algunos de los encontrados los puedes buscar aquí: https://www.canva.com/design/DAG1cDJrvSw/qMO0hAC415vAJwPnbcvSmQ/edit.

Este es el formato en el que puedes hallar el documento en línea. Es gratuito y puedes acceder únicamente copiando la dirección en tu buscador. (Canva)

Lanzan lodo a camioneta de ‘El Pulpo’ Remes

Vecinos de Poza Rica afrontan días de tensión e incertidumbre después de que fuertes inundaciones impactaron gran parte del norte de Veracruz. El 13 de octubre, el alcalde de Morena, Fernando Luis Remes Garza, fue increpado por ciudadanos al recorrer la colonia Las Granjas en una camioneta de lujo, mientras la población reclamaba la falta de respuestas ante la emergencia.

Desde el interior del vehículo, el funcionario recibió gritos y lanzamientos de lodo por parte de vecinos que reportaron pérdidas materiales y ausencia de alertas oportunas, en especial en zonas críticamente afectadas como Las Granjas, donde varias casas quedaron sumergidas.

Fernando Luis Remes Garza fue recibido con reclamos y lanzamiento de lodo al pasar por la colonia Las Granjas en una camioneta de lujo. (Redes sociales)

La molestia de los habitantes radica en la percepción de falta de apoyo y diligencia por parte de las autoridades locales y estatales, principalmente ante “la falta de aviso oportuno para ponerse a salvo y resguardar bienes”. Declaraciones efectuadas por Remes Garza durante un recorrido oficial no fueron bien recibidas entre la población, luego de que el edil criticó a los vecinos por continuar arrojando basura, en alusión a los problemas de drenaje rural y basura acumulada tras la inundación. “Seguimos tirando basura indebidamente... nadie recoge la basura porque nadie la tira, y resulta que todos la tiramos indebidamente”, afirmó el alcalde durante una entrevista replicada por varios medios.

En paralelo a la crisis sanitaria y humanitaria, se reportaron incidentes graves: la Universidad Veracruzana detectó la desaparición de al menos 192 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, lo que incrementó la preocupación social y condujo a protestas estudiantiles en toda la entidad. Según la gobernadora Claudia Sheinbaum, se estableció contacto con el rector de la UV para verificar el paradero de los jóvenes y evaluar las condiciones de seguridad. El deceso de dos estudiantes y la permanencia de varios más en las zonas afectadas motivaron marchas y exigencias de apoyo logístico.

on organizaciones animalistas, estudiantes y vecinos que reclaman mayor apoyo, planificación e intervención rápida ante desastres naturales, en tanto la emergencia revele nuevas necesidades por cubrir en Poza Rica, Veracruz.

