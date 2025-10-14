La mañanera de hoy 14 de octubre | En vivo

Para recoger el documento deberán presentar credencial del INE, pasaporte, cédula, o credencial del INAPAM (original y copia).

En el portal gob.mx/bienestar pueden consultar el módulo que les corresponde.

Mediante mensaje SMS se les informará a las beneficiarias la hora, fecha y lugar para presentarse a recibir su tarjeta.

La entrega de las tarjetas se realizará entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.

Por instrucción presidencial se incorporó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar acciones de limpieza.

El acceso ha sido complicado, pero se llegará hasta todos los lugares afectados.

Ya inició el censo en las comunidades afectadas, dando prioridad a las más necesitadas, específicamente en Poza Rica, Veracruz.

Últimas noticias

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX Sebastián “N” está relacionado con actividades ilícitas como la extorsión, cobro de piso, homicidio y tráfico de droga

Fiscalía de CDMX confirma muerte de David Cohen tras sufrir ataque armado en instalaciones de Ciudad Judicial El jurista era representante legal y tenía cercanía con personajes como Sebastián Rulli, el exjugador Salvador Carmona y “Billy” Álvarez

Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP Usuarios de redes sociales reportaron fallas o complicaciones para poder acceder a la transmisión en vivo del reality show

SCJN realizará audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad y organizaciones civiles La sesión que se llevará a cabo el 20 de octubre contará con la presencia de representantes del Consejo de la Judicatura Federal y organizaciones civiles