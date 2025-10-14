La mañanera de hoy 14 de octubre | En vivo

Atención de incidencias / BIENESTAR
Ariadna Montiel, titular del Bienestar, reportó:
- Ya inició el censo en las comunidades afectadas, dando prioridad a las más necesitadas, específicamente en Poza Rica, Veracruz.
- Hasta el momento se han atendido 30 municipios, mediante 800 trabajadores.
- El acceso ha sido complicado, pero se llegará hasta todos los lugares afectados.
- Se han visitados 4 mil 178 viviendas.
- Por instrucción presidencial se incorporó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar acciones de limpieza.
PENSIÓN MUJERES DEL BIENESTAR
- La entrega de las tarjetas se realizará entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.
- Mediante mensaje SMS se les informará a las beneficiarias la hora, fecha y lugar para presentarse a recibir su tarjeta.
- En el portal gob.mx/bienestar pueden consultar el módulo que les corresponde.
- Para recoger el documento deberán presentar credencial del INE, pasaporte, cédula, o credencial del INAPAM (original y copia).
- Al día de hoy 350 mil 625 mujeres la han recibido.