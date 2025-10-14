México

La mañanera de hoy 14 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

Atención de incidencias / BIENESTAR

Ariadna Montiel, titular del Bienestar, reportó:

  • Ya inició el censo en las comunidades afectadas, dando prioridad a las más necesitadas, específicamente en Poza Rica, Veracruz.
  • Hasta el momento se han atendido 30 municipios, mediante 800 trabajadores.
  • El acceso ha sido complicado, pero se llegará hasta todos los lugares afectados.
  • Se han visitados 4 mil 178 viviendas.
  • Por instrucción presidencial se incorporó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar acciones de limpieza.

PENSIÓN MUJERES DEL BIENESTAR

  • La entrega de las tarjetas se realizará entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.
  • Mediante mensaje SMS se les informará a las beneficiarias la hora, fecha y lugar para presentarse a recibir su tarjeta.
  • En el portal gob.mx/bienestar pueden consultar el módulo que les corresponde.
  • Para recoger el documento deberán presentar credencial del INE, pasaporte, cédula, o credencial del INAPAM (original y copia).
  • Al día de hoy 350 mil 625 mujeres la han recibido.

