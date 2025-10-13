México

Vales Mercomuna 2025: este día cierra el registro para nuevos beneficiarios

La población deberá mantenerse al pendiente de avisos en redes sociales oficiales

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Secretaría de Atención y Participación
Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Desde este mes de octubre de 2025, el programa de vales de despensa Mercomuna en Ciudad de México ha iniciado un nuevo periodo de registro para quienes buscan apoyo alimentario.

La inscripción se realiza bajo la modalidad Casa x Casa, donde personal identificado de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) visita los domicilios de los potenciales beneficiarios, por lo que no existen módulos físicos ni registros por internet disponibles.

El proceso de registro permanecerá abierto durante todo el mes de octubre de 2025, así que el último día para comenzar a ser beneficiario de Vales Mercomuna es el 31 de octubre.

Secretaría de Atención y Participación
Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Cabe señalar que por el momento se desconoce si se ampliará el periodo. Las autoridades recomiendan a quienes estén interesados en recibir el apoyo estar atentos y tener listos sus documentos para cuando los brigadistas visiten su hogar.

En este momento, la inscripción está disponible al menos para las personas residentes de la alcaldía Iztapalapa. No obstante, existe la posibilidad de que se amplíe el registro a otras demarcaciones, por lo que se solicita permanecer atentos a los avisos oficiales de cada alcaldía y del programa Mercomuna.

A lo largo de este año, los beneficiarios del programa han recibido vales físicos de despensa con un valor de mil pesos, los cuales pueden ser canjeados en diversos establecimientos pequeños y mercados públicos afiliados dentro de la ciudad.

El programa, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, prioriza tanto el respaldo económico a familias en situación vulnerable como la inyección de recursos a la economía local, orientando el gasto hacia tiendas de barrio y comercios populares. El objetivo de Mercomuna es doble: brindar apoyo económico y reactivar el comercio local, canalizando recursos directamente a tiendas de barrio y mercados públicos sin intermediarios.

(Archivo)
(Archivo)

A continuación, los requisitos principales para inscribirse y acceder al programa de Vales Mercomuna CDMX 2025:

  • Ser residente legal de la Ciudad de México.
  • Tener entre 19 y 56 años de edad.
  • Presentar identificación oficial (INE) vigente, con domicilio en la CDMX.
  • Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad.
  • (En algunos casos) Estar inscrito en algún programa social local como apoyo alimentario o bienestar social, y formar parte de los padrones de beneficiarios actualizados.

El registro comenzó oficialmente en octubre de 2025 y permanecerá activo durante todo el mes, sujeto a la visita de los brigadistas de SAPCI a los domicilios de los interesados.

Temas Relacionados

Vales MercomunaMercomuna 2025mexico-noticias

Más Noticias

Las películas favoritas del público en Netflix México

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las películas favoritas del público

Lo más visto esta semana de Prime Video en México

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Lo más visto esta semana

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Prime Video México: Estas son

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

La expresión del capitán colombiano se viralizó en redes y generó debate sobre la conducta de los futbolistas del Tri

James Rodríguez señala que futbolistas

Vuelve Jeans con adolescentes elegidas por Paty Sirvent, su papá y esposo: “Nueva generación”

Información revelada indica que Jeans volverá con nuevas cantantes, y no las ex integrantes del grupo de los 90, como se ha especulado

Vuelve Jeans con adolescentes elegidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix México

Lo más visto esta semana de Prime Video en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Vuelve Jeans con adolescentes elegidas por Paty Sirvent, su papá y esposo: “Nueva generación”

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes México

DEPORTES

James Rodríguez señala que futbolistas

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido