Vales Mercomuna 2025: este día cierra el registro para nuevos beneficiarios

Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Desde este mes de octubre de 2025, el programa de vales de despensa Mercomuna en Ciudad de México ha iniciado un nuevo periodo de registro para quienes buscan apoyo alimentario.

La inscripción se realiza bajo la modalidad Casa x Casa, donde personal identificado de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) visita los domicilios de los potenciales beneficiarios, por lo que no existen módulos físicos ni registros por internet disponibles.

El proceso de registro permanecerá abierto durante todo el mes de octubre de 2025, así que el último día para comenzar a ser beneficiario de Vales Mercomuna es el 31 de octubre.

Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Cabe señalar que por el momento se desconoce si se ampliará el periodo. Las autoridades recomiendan a quienes estén interesados en recibir el apoyo estar atentos y tener listos sus documentos para cuando los brigadistas visiten su hogar.

En este momento, la inscripción está disponible al menos para las personas residentes de la alcaldía Iztapalapa. No obstante, existe la posibilidad de que se amplíe el registro a otras demarcaciones, por lo que se solicita permanecer atentos a los avisos oficiales de cada alcaldía y del programa Mercomuna.

A lo largo de este año, los beneficiarios del programa han recibido vales físicos de despensa con un valor de mil pesos, los cuales pueden ser canjeados en diversos establecimientos pequeños y mercados públicos afiliados dentro de la ciudad.

El programa, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, prioriza tanto el respaldo económico a familias en situación vulnerable como la inyección de recursos a la economía local, orientando el gasto hacia tiendas de barrio y comercios populares. El objetivo de Mercomuna es doble: brindar apoyo económico y reactivar el comercio local, canalizando recursos directamente a tiendas de barrio y mercados públicos sin intermediarios.

(Archivo)

A continuación, los requisitos principales para inscribirse y acceder al programa de Vales Mercomuna CDMX 2025:

Ser residente legal de la Ciudad de México .

Tener entre 19 y 56 años de edad .

Presentar identificación oficial (INE) vigente, con domicilio en la CDMX .

Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad.

(En algunos casos) Estar inscrito en algún programa social local como apoyo alimentario o bienestar social, y formar parte de los padrones de beneficiarios actualizados.

El registro comenzó oficialmente en octubre de 2025 y permanecerá activo durante todo el mes, sujeto a la visita de los brigadistas de SAPCI a los domicilios de los interesados.