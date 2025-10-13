Lola Cortés humilla a Sandra Itzel a su llegada a La Granja VIP: “No sé quién es ni me interesa”

Sandra Itzel debuta en La Granja VIP y genera polémica por la reacción de Lolita Cortés (IG)

La llegada de Sandra Itzel como la primera participante a La Granja VIP no pasó inadvertida, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Lola Cortés, quien, fiel a su reputación de “Juez de hierro”, expresó una total indiferencia ante la presencia de la cantante.

Durante una conferencia de prensa, Cortés fue consultada sobre el aporte que podría hacer Itzel al programa y, sin rodeos, afirmó:

“No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no. Muchísimas personas ahora tienen seguidores, esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”, declaraciones que dejaron sorprendido a Adal Ramones y al resto de los presentes.

La actriz dijo no tener interés en Sandra. Crédito: TV Azteca

La Granja VIP inicia con la promesa de ofrecer un formato en el que la fama de los participantes quedará en segundo plano frente a los desafíos físicos, emocionales y mentales que deberán enfrentar en un entorno rural.

Adrián Ortega, director de contenidos de TV Azteca, explicó que este reality ha sido probado en más de 50 países, como Brasil y Portugal, y que ahora llega a México con una transmisión continua durante las 24 horas del día.

Ortega destacó: “Estamos muy orgullosos de presentar un proyecto increíble y divertido. La Granja VIP ha sido éxito en más de 50 países y ahora llega a México con todo el apoyo de TV Azteca. Gracias a Ricardo Salinas, Benjamín Salinas, Guillermo Cueva y todo el equipo. ¡Se van a divertir!”

La producción de este programa ha requerido la labor de más de 450 personas y la construcción de una granja de más de 3.500 metros cuadrados, según detalló Alejandro Esquivel, director de producción de entretenimiento de Azteca.

Lolita Cortés sorprende con su indiferencia ante la llegada de Sandra Itzel al reality de TV Azteca (Foto: La Academia)

Esquivel subrayó la magnitud del proyecto: “Es un proyectazo. Llevamos meses trabajando. Construimos una granja espectacular de más de tres mil 500 metros cuadrados. Tenemos un casting increíble y un equipo que ha trabajado con todo. Más tarde conocerán la granja por primera vez”.

En la conferencia de prensa, Rey Grupero anunció que será el encargado de interpretar el tema principal del reality, asegurando: “La vida me llevó por las bromas y las celebridades, pero ahora quiero que vean mis dones como compositor y cantante. Les prometo que este tema se va a volver viral”.

Por su parte, Adal Ramones celebró su regreso a Azteca como conductor del programa y adelantó: “Gracias a todos. Es un honor conducir este formato. El 12 de octubre será la primera gala. Durante 10 semanas veremos a los granjeros adaptarse a la vida sin lujos ni comodidades”.

La Granja VIP estrena el 12 de octubre con un formato internacional y desafíos extremos para los famosos (Foto: TV Azteca)

El jurado estará integrado por Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka, quienes prometen evaluaciones sin filtros. Linet Puente advirtió: “No voy a guardar nada. Odio los personajes falsos y si alguien maltrata animales, se las verá conmigo”, mientras que Flor Rubio anticipó: “Voy a llorar, lo sé. Conozco las historias de todos y esto será muy intenso”.

En cuanto a Sandra Itzel, su trayectoria incluye estudios en el Centro de Educación Artística Infantil (CEA) y una carrera que comenzó con la telenovela “Carita de ángel”.

Sandra Itzel cuenta con una amplia trayectoria en telenovelas y realities antes de llegar a La Granja VIP (Instagram/@sandraitzel)

Ha participado en producciones como “Gata salvaje”, “El señor de los cielos” y “Ángel rebelde”. Además, fue vocalista de La Sonora Dinamita durante cinco años y ha competido en otros realities como “La Academia Bicentenario”, “MasterChef Celebrity”, “Mira quién baila: la revancha”, “Así se baila” e “Inseparables”.