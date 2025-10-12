“No vamos a dejar a nadie desamparado”: Sheinbaum anuncia visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo tras daños por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su cuenta oficial de X que este domingo estará en los estados afectados por las lluvias.
De acuerdo con la publicación de la mandataria, acudirá a tres estados de los más afectados: Puebla, Veracruz e Hidalgo. Detalló que actualmente se atiende la emergencia con los planes DN-III-E y Marina.
Además, destacó que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos y puntualizó que no se dejará a nadie desamparado.
**Información en desarrollo**
