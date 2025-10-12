México

Estos son los estados en los que se pronostican lluvias torrenciales

Las precipitaciones son el resultado de la interacción de la nubosidad remanente de Raymond con el frente frío número 6

Por Omar Tinoco Morales

Fotografía de archivo de los
Fotografía de archivo de los fuertes vientos y lluvia, en el municipio de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz (México). EFE/ Ángel Hernández

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias torrenciales previstas para Sonora este domingo, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, como resultado de la interacción de la nubosidad remanente de Raymond con el frente frío número 6.

Mientras en Sinaloa y Chihuahua se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm.

El organismo también indicó que regiones de Durango y Chiapas experimentarán precipitaciones muy fuertes, calculadas entre 50 y 75 mm, y estados como Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes, oscilando entre 25 y 50 mm.

Respecto a otros estados, el SMN detalló intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco, mientras que las lluvias aisladas, de apenas 0.1 a 5 mm, afectarán a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

38 municipios de Puebla se vieron afectados por las fuertes lluvias de los últimos días Crédito: Redes Sociales

El SMN explicó que este conjunto de condiciones adversas resultará de la interacción de la nubosidad remanente de Raymond, el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 37 en desplazamiento hacia el sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, y la afluencia de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México.

Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas, además de elevar el riesgo de deslaves, inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y arroyos.

Frente a este escenario, el SMN recomendó seguir atentamente los avisos tanto del propio servicio como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y acatar las directivas de Protección Civil local. “Podrían generarse deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, advirtió el SMN.

Tragedia por las lluvias en Veracruz Crédito: x.com/@OSWALDORIOSM

Para la jornada también se pronostica viento sostenido de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 70 km/h en el golfo de California y en las costas de Sonora y Sinaloa.

En Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca) se prevén vientos de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje será otro factor de atención, ya que se espera que las olas alcancen alturas de 2.0 a 3.0 metros en el golfo de California, disminuyendo con el transcurso del día, costa occidental de la península de Baja California y litorales de Sonora y Sinaloa.

Las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán olas entre 1.0 y 2.0 metros de altura.

