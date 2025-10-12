Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

La mujer fue capturada en Guatemala (Especial)

Ana Gabriela Rubio Zea, una empresaria de origen guatemalteco ligada con el Cártel de Sinaloa, cambió su declaración de inocente a culpable ante las autoridades de Estados Unidos. Lo anterior, según aparece en un documento del Distrito Sur de Nueva York y revisado por el medio local La Hora.

El documento dirigido a la jueza Katherine Polk Failla señala que la mujer, apodada Gaby y ligada con la facción de Los Chapitos aceptó su responsabilidad en el trasiego de fentanilo.

“La Acusación S1 23 Cr. 42 (KPF) imputa a la acusada, entre otros, el mismo delito de conspiración para la importación de fentanilo del que se declaró culpable, el Gobierno ya ha acordado no procesarla por dicha conducta según los términos del Acuerdo de culpabilidad”, es parte del documento

Si bien el archivo cuenta con la fecha de junio pasado, los hechos fueron dados a conocer por La Hora el 12 de octubre.

Quién es Ana Gabriela Rubio

La empresaria se mostraba preocupada por el ambiente (Infobae)

Cabe recordar que a mediados de marzo de 2023 la mujer mencionada fue detenida en Guatemala, lo anterior luego de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EEUU.

Gaby fue señalada de ser una intermediaria para el grupo delictivo, lo anterior al provecharse de sus contactos con proveedores y fabricantes de productos químicos originarios de China para conseguir precursores para el Cártel de Sinaloa.

Fue el 20 de julio de 2023 que las autoridades de Guatemala informaron sobre la extradición de Gaby debido a los cargos por trasiego de fentanilo. La mujer aceptó la medida, renunciando a cualquier impugnación.

Un esquema elaborado por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) muestra a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán al centro y en la parte derecha a proveedores de productos químicos, entre ellos Gaby.

Red de flujo de fentanilo de Los Chapitos (DEA)

Ana Gabriela Rubio se mostraba como una empresaria preocupada por la defensa del medio ambiente y en lucha contra la contaminación plástica, incluso llegó a proponer el uso de bolsas biodegradables, además del uso de otros productos ecológicos.

El 1 de mayo pasado la mujer fue incluida en una lista junto con otros integrantes del grupo criminal ya capturados: Anastacio Soto Vega, alias Tachín; Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino; Sergio Antonio Duarte Frías; Julio Marín González; Silvano Francisco Mariano, alias Rayo y Carlos Omar Félix Gutiérrez.

Las autoridades de EEUU anunciaron una recompensa millonaria por datos que llevaran a la condena de los sujetos mencionados.