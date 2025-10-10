México

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

Los sitios fueron hallados en el municipio de Escuinapa, Sinaloa

Por Ale Huitron

Foto: Marina
Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, así como de las fiscalías regional y federal, localizó y desmanteló tres campamentos improvisados atribuidos a presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Este hallazgo, realizado en territorio del Cártel de Sinaloa, se realizó durante un recorrido de vigilancia aérea y terrestre en inmediaciones del poblado de El Capomo, donde fueron localizados los tres campamentos clandestinos.

Como resultado de la acción fueron decomisados un artefacto explosivo improvisado y un vehículo tipo pick-up, los cuales fueron inhabilitados junto con los campamentos para ser puestos a disposición ante las autoridades competentes.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, reafirma el compromiso que tiene con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las presuntas organizaciones delictivas que operan en esta región del país”, detalló la Marina a través de un comunicado.

Foto: Marina
Foto: Marina

Este hecho se suma al aseguramiento de un narcolaboratorio con más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango, en especifico en un sitio que es considerado territorio de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La acción se efectuó por parte de la Marina en inmediaciones del poblado de Cupia, en el que el pasado 1 de octubre se localizó el narcolaboratorio con aproximadamente 2 mil 750 kilogramos de metanfetamina listos para su distribución, así como una importante cantidad de precursores químicos esenciales para la producción de esta droga sintética.

Esto fue posible debido a que el sitio se encontraba dividido en dos estaciones de producción, ya que ocupaba una superficie de más de 50 mil metros cuadrados y contaba con la capacidad para producir aproximadamente 50 toneladas de metanfetamina por semana.

Foto: Marina
Foto: Marina

La operación generó una afección económica estimada en 279 millones 308 mil 126 pesos para el crimen organizado.

Entre los materiales incautados se encuentran:

  • 7 mil litros de metil formamida
  • 6 mil litros de metanol
  • Mil 200 litros de acetona
  • 6 mil litros de cianuro de bencilo
  • 4 mil litros de toluceno
  • 5 mil 500 kilogramos de sosa cáustica
  • 2 mil 400 litros de ácido acético
  • 8 mil kilogramos de cianuro de sodio
Foto: Marina
Foto: Marina

Además, se inutilizaron 75 rollos de aluminio de mil metros cada uno. Todos los materiales fueron inhabilitados para impedir su reutilización.

La Marina subrayó que este aseguramiento representa un impacto directo en la capacidad logística de las organizaciones criminales al impedir la distribución de grandes volúmenes de sustancias ilícitas.

