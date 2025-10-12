México

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Las autoridades informaron que el laboratorio dañaba fuertemente el ambiente de la zona

Por Carlos Salas

Guardar
Parte de los contenedores de
Parte de los contenedores de precursores químicos para la elaboración de droga. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, en coordinación con fuerzas federales y estatales, aseguró recientemente un narcolaboratorio industrial ubicado en una zona agreste del municipio de Yautepec, Morelos.

El operativo, resultado de una denuncia anónima recibida en el número 089, permitió identificar por medio de sobrevuelos con drones la presencia de al menos cuatro instalaciones clandestinas camufladas entre la vegetación, en terrenos cercanos al Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cinco reactores químicos industriales tipo “cuernos y ollas”, además de diversos materiales y sustancias, entre las que destacan:

  • 5 bultos con aproximadamente 25 kilogramos de presunto peróxido orgánico
  • 70 kilogramos de una sustancia granulada blanca
  • 175 kilogramos de un compuesto ácido
  • 31 garrafas con un total de mil 550 litros de líquido espeso e incoloro
  • Numerosas unidades de contenedores y garrafas sumando varios miles de litros de sustancias químicas
  • 10 tanques de gas de 30 kilogramos cada uno
El narcolaboratorio causaba grandes daños
El narcolaboratorio causaba grandes daños ambientales de acuerdo a las autoridades. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

Según informó la SSPC de Morelos, los residuos generados por la fabricación de estas drogas eran vertidos directamente al medio ambiente, causando graves daños ecológicos y contaminación en las zonas verdes circundantes al narcolaboratorio, donde operaban los reactores. Asimismo, de acuerdo con las autoridades, el laboratorio clandestino también estaba destinado a la elaboración de drogas sintéticas como efedrina, metanfetamina y cristal, utilizando diversos precursores químicos.

El escrito también informó que el complejo contaba con instalaciones eléctricas improvisadas, mangueras de suministro de agua conectadas a grandes aljibes camuflados con capacidad de 7 mil litros cada uno, así como una fosa séptica. Además, las autoridades resaltaron la construcción de la infraestructura oculta en varias hectáreas de terreno, la cual tenía la capacidad potencial de producir una tonelada mensual de droga conocida como cristal, que en términos de ganancias ilícitas podría superar los 300 millones de pesos mensuales.

La acción coordinada involucró a la SSPC Federal, la SSPC Morelos, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes tras obtener evidencia remitieron el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Morelos.

El narcolaboratorio contaba con estructuras
El narcolaboratorio contaba con estructuras de almacenaje y zonas para máquinas. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

Finalmente, las autoridades mencionaron que el material incautado junto con las instalaciones quedaron bajo resguardo y disposición del Ministerio Público Federal, iniciando así las investigaciones para deslindar responsabilidades, según comunicó la SSPC estatal.

Avance en la seguridad estatal, sentencian a expolicía de Morelos, integrante de la Familia Michoacana

Blas Vallejo Benítez, alias El Conejo y ligado a la Familia Michoacana, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de secuestro en contra de dos personas y portación de arma de fuego, de la cual no contaba con licencia.

"El Conejo", es miembro de
"El Conejo", es miembro de la Familia Michoacana y fue parte del cuerpo de policía de Morelos. (Foto: SSPC Morelos)

La condena en contra del Conejo fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de octubre. La institución detalló que dicho sujeto también recibió una multa consistente en 300 mil 599 pesos.

El arresto de Blas Vallejo Benítez fue realizado en el año 2012, en el municipio de Jojutla. Fue en julio de dicho año que diversos medios informaron sobre el arresto, en diferentes acciones, de tres sujetos identificados como integrantes de la Familia Michoacana.

Temas Relacionados

MorelosNarcolaboratorioSSPCFGRContaminación ambientalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

El eficaz té que ayuda a contrarrestar la inflamación causada por la artritis reumatoide o la osteoartritis

Entre las diversas alternativas naturales, algunas bebidas han ganado reconocimiento por sus propiedades curativas y por su potencial para integrarse a diferentes planes de tratamiento

El eficaz té que ayuda

“No vamos a dejar a nadie desamparado”: Sheinbaum anuncia visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo tras daños por lluvias

La mandataria informó que acudirá a los estados donde se desplegaron planes de apoyo y un registro para canalizar recursos para atender la emergencia

“No vamos a dejar a

Receta de aguacate relleno de salpicón de atún, un platillo ideal para diabéticos

Esta preparación es saludable, sencilla y deliciosa

Receta de aguacate relleno de

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

La acciones se realizaron en al menos cinco municipios del estado

Rescatan a una persona secuestrada,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a una persona secuestrada,

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

Delincuencia “motorizada”: caen 4 civiles con armas largas y motocicletas tras fuerte operativo en Navolato

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran equipo táctico, cargadores, cartuchos y marihuana en Concordia

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

DEPORTES

Con gol de Chicharito Hernández,

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia