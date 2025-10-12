Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Parte de los contenedores de precursores químicos para la elaboración de droga. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, en coordinación con fuerzas federales y estatales, aseguró recientemente un narcolaboratorio industrial ubicado en una zona agreste del municipio de Yautepec, Morelos.

El operativo, resultado de una denuncia anónima recibida en el número 089, permitió identificar por medio de sobrevuelos con drones la presencia de al menos cuatro instalaciones clandestinas camufladas entre la vegetación, en terrenos cercanos al Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cinco reactores químicos industriales tipo “cuernos y ollas”, además de diversos materiales y sustancias, entre las que destacan:

5 bultos con aproximadamente 25 kilogramos de presunto peróxido orgánico

70 kilogramos de una sustancia granulada blanca

175 kilogramos de un compuesto ácido

31 garrafas con un total de mil 550 litros de líquido espeso e incoloro

Numerosas unidades de contenedores y garrafas sumando varios miles de litros de sustancias químicas

10 tanques de gas de 30 kilogramos cada uno

El narcolaboratorio causaba grandes daños ambientales de acuerdo a las autoridades. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

Según informó la SSPC de Morelos, los residuos generados por la fabricación de estas drogas eran vertidos directamente al medio ambiente, causando graves daños ecológicos y contaminación en las zonas verdes circundantes al narcolaboratorio, donde operaban los reactores. Asimismo, de acuerdo con las autoridades, el laboratorio clandestino también estaba destinado a la elaboración de drogas sintéticas como efedrina, metanfetamina y cristal, utilizando diversos precursores químicos.

El escrito también informó que el complejo contaba con instalaciones eléctricas improvisadas, mangueras de suministro de agua conectadas a grandes aljibes camuflados con capacidad de 7 mil litros cada uno, así como una fosa séptica. Además, las autoridades resaltaron la construcción de la infraestructura oculta en varias hectáreas de terreno, la cual tenía la capacidad potencial de producir una tonelada mensual de droga conocida como cristal, que en términos de ganancias ilícitas podría superar los 300 millones de pesos mensuales.

La acción coordinada involucró a la SSPC Federal, la SSPC Morelos, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes tras obtener evidencia remitieron el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Morelos.

El narcolaboratorio contaba con estructuras de almacenaje y zonas para máquinas. (FOTO: FB: SSPC Morelos)

Finalmente, las autoridades mencionaron que el material incautado junto con las instalaciones quedaron bajo resguardo y disposición del Ministerio Público Federal, iniciando así las investigaciones para deslindar responsabilidades, según comunicó la SSPC estatal.

Avance en la seguridad estatal, sentencian a expolicía de Morelos, integrante de la Familia Michoacana

Blas Vallejo Benítez, alias El Conejo y ligado a la Familia Michoacana, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de secuestro en contra de dos personas y portación de arma de fuego, de la cual no contaba con licencia.

"El Conejo", es miembro de la Familia Michoacana y fue parte del cuerpo de policía de Morelos. (Foto: SSPC Morelos)

La condena en contra del Conejo fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de octubre. La institución detalló que dicho sujeto también recibió una multa consistente en 300 mil 599 pesos.

El arresto de Blas Vallejo Benítez fue realizado en el año 2012, en el municipio de Jojutla. Fue en julio de dicho año que diversos medios informaron sobre el arresto, en diferentes acciones, de tres sujetos identificados como integrantes de la Familia Michoacana.