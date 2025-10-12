Delincuencia “motorizada”: caen 4 civiles con armas largas y motocicletas tras fuerte operativo en Navolato

Los cuatro hombres arrestados fueron puestos a disposición de la FGR. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Cuatro civiles con armas largas y tres motocicletas fueron puestos a disposición de las autoridades tras una fuerte persecución en la sindicatura de Villa de Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), el despliegue se realizó tras observar durante labores preventivas en Aguaruto, Culiacán, a civiles armados que intentaron darse a la fuga tras detectar la presencia de los uniformados.

Al detectar la actitud evasiva de los sospechosos, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlos y proceder a su detención.

Según las autoridades, se incautaron:

2 fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm

Una carabina tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm

Un fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm

Una pistola Beretta calibre 9 mm

3 cargadores calibre 7.62 x 39 mm

4 cargadores de plástico negro calibre 5.56 x 45 mm

3 cargadores 9 mm

Armamento incautado en la persecución de Navolato que concluyó en Culiacán. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Asimismo, la dependencia señaló que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y se determinen responsabilidades conforme a derecho.

Este operativo, llevado acabo por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR y la Fiscalía General del Estado suma positivamente a los resultados de seguridad implementados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya en coordinación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Fuerzas federales aseguran equipo táctico y droga en Concordia

Durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y aproximadamente dos kilogramos de presunta marihuana.

Operativo conjunto en Concordia, Sinaloa, asegura armas, equipo táctico y presunta marihuana. (SSP Sinaloa)

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, la acción se llevó a cabo en el poblado La Venada, la cual se enmarca en los trabajos de reconocimiento terrestre, mismos que están orientados a fortalecer la seguridad en una de las regiones con mayor incidencia delictiva del estado.

Durante la intervención, el personal militar localizó un total de 490 cartuchos de diferentes calibres, un uniforme pixelado, una camisola tipo táctica, dos placas balísticas, un chaleco táctico y un porta cargadores de color negro.