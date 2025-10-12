México

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Autoridades localizaron autos robados en México y EEUU, así como vehículos modificados en una zona con presencia de grupos delictivos y recursos estratégicos

Por Fabián Sosa

La Guardia Nacional en operativo
La Guardia Nacional en operativo coordinado aseguró 11 autos. dos con blindaje artesanal y 10 con reporte de robo.

Durante un operativo conjunto en el municipio de Moris las autoridades lograron el aseguramiento de 11 vehículos, de los cuales 10 contaban con reporte de robo y dos presentaban blindaje artesanal.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, encargado de las investigaciones.

La acción fue ejecutada el pasado sábado 11 de octubre dentro de un operativo coordinado por las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en el que participaron efectivos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Hallazgos de las autoridades

La Guardia Nacional participó en
La Guardia Nacional participó en el operativo y lograron el aseguramiento de autos robados en México y Texas.

Según el reporte compartido por la FGE en su sitio web oficial, la intervención buscó debilitar la capacidad operativa de grupos criminales en la región y el listado de automotores incautados incluye desde SUV’s, hasta pickups y camionetas de distintas marcas y modelos, algunos de procedencia extranjera.

Entre ellos se encuentra un vehículo tipo SUV Suzuki modelo Jimny 2022 negro, reportado como robado en Sonora el 5 de noviembre de 2022, así como una pick up Chevrolet Cheyenne 2017 roja, robada también en Sonora el 25 de marzo de 2024.

De los vehículos asegurados, dos presentaban blindaje artesanal y uno tenía dos números de serie distintos. Así lo detalló la Fiscalía General del Estado, que especificó que “los automotores, en su mayoría, no tenían placas de circulación y mantenían alteraciones que dificultan su rastreo”.

Además, destacó el caso de una pick up Dodge RAM TRX 2024 negra, con número de identificación falso y reporte de robo en Texas el 14 de enero de 2024.

La FGE agregó que los vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde permanecen disponibles para la investigación ministerial.

Entre las unidades detectadas también figuran:

  • Cadillac Escalade 2022 negra, sustraída en Texas el 23 de junio de 2023.
  • Ford F-450 2020 blanca, robada en Sonora el 25 de septiembre de 2021.
  • Chevrolet Silverado 2017 negra, sustraída en Nuevo México, EE.UU., el 12 de mayo de 2024.
  • Jeep Gladiator 2023 negra y GMC Sierra 2019 blanca, con alteraciones de serie.

La intervención de fuerzas estatales, federales y del Ejército sigue activa en la zona de Moris con el objetivo de identificar otras células criminales y asegurar objetos relacionados con delitos.

Las autoridades continúan con las diligencias y la obtención de indicios que permitan judicializar los casos, pues en el municipio de Moris, ubicado en el estado de Chihuahua, células delictivas se disputan el territorio por diferentes razones, entre las cuales destaca la presencia de litio.

Anteriormente, tanto La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez como Los Salazar, ligados a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, se han enfrentado en la región, donde incluso han bloqueado la circulación, impidiendo que la comunidad rural pueda comunicarse con el exterior, pues se encuentra alejada de la ciudad o de alguna comunidad cercana.

