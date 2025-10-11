Sedena activa el Plan DN-III-E en siete estados ante afectaciones por intensas lluvias

Claudia Sheinbaum confirmó despliegue de fuerzas armadas en atención a damnificados por lluvias intensas. Foto: (Sedena/FB)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, debido a las afectaciones ocasionadas por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025, se ha activado el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Desde el 9 de octubre, más de 5 mil 400 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se encuentran desplegados y en estado de alerta para brindar atención inmediata a la población afectada.

Como parte de este despliegue, las fuerzas armadas informaron que trabajan de forma coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizando tareas como recorridos de vigilancia en zonas de riesgo, evacuación de personas, limpieza y desazolve de inmuebles, despeje de caminos y carreteras, y monitoreo constante de ríos y cuerpos de agua, con el fin de reducir riesgos y proteger vidas.

Foto: (Sedena/FB)

En el marco del operativo, se han habilitado cinco albergues temporales: dos en los municipios de Álamo y Cerro Azul, en el estado de Veracruz, y tres en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamazunchale, en San Luis Potosí. Estos espacios están destinados a brindar refugio, alimento y atención médica a las personas que han debido abandonar sus hogares por motivos de seguridad.

Uno de los componentes clave del plan es la activación de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, la cual incluye 512 unidades de maquinaria pesada, así como 17 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (7 de ala fija y 10 de ala rotativa), destinadas al traslado de insumos y personas mediante puentes aéreos hacia zonas de difícil acceso.

Adicionalmente, se cuenta con 10 cocinas comunitarias y 10 tortilladoras móviles, cada una con capacidad para ofrecer hasta 2 mil 500 raciones de alimentos calientes diarias, así como 48 plantas potabilizadoras que pueden distribuir mil litros de agua potable por día cada una, asegurando el abasto de alimentos y agua limpia para las comunidades afectadas.

Fuerzas armadas trabajan en atención a emergencias por lluvias. Foto: (Sedena/FB)

En apoyo logístico, el Centro Estratégico Militar de Acopio de la SEDENA, ubicado en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, mantiene una reserva de 13 mil 468 despensas y 136 mil litros de agua embotellada, listos para ser distribuidos a la población cuando se requiera.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y reafirmó su compromiso con la ciudadanía: “Para apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos (...). Juntos saldremos adelante.”

Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron su misión de proteger a la población en momentos de emergencia, cumpliendo con su deber de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de las y los mexicanos.