México

Muere “Nico”, atacado a balazos durante transmisión en vivo al denunciar baches en Salvatierra, Guanajuato

José Guadalupe Casas Rodríguez falleció tras un ataque armado que fue captado en redes sociales, generando tristeza e indignación en Urireo y otras comunidades

Por Miguel Flores

Así fue el ataque contra
Así fue el ataque contra Don Nico en Salvatierra. (Captura de pantalla)

José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “Nico”, perdió la vida tras permanecer varios días en estado grave después de ser atacado a balazos en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. El ataque se registró la tarde del martes mientras transmitía en vivo para redes sociales desde la carretera de Urireo, con el propósito de denunciar baches en la vía local.

El ataque fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que dispararon directamente contra Casas Rodríguez durante la transmisión, la cual quedó registrada en video y generó conmoción e indignación entre los habitantes de la comunidad. Nico era conocido en Urireo tanto por su trabajo como vendedor de helados como por su participación activa en actividades comunitarias.

Tras el atentado, Nico fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibió atención especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Días después, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de los impactos de bala.

Reacción de autoridades y sociedad

Al confirmarse la muerte, el Gobierno Municipal de Salvatierra emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar y condenó el crimen. El mensaje destaca: “El Gobierno Municipal de Salvatierra expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del ciudadano José Guadalupe Casas Rodríguez, víctima de un cobarde ataque ocurrido el pasado martes”. En el mismo texto, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Daniel Sámano reiteró su solidaridad con los familiares de la víctima y manifestó que se brindará respaldo en estos momentos.

Un hombre denunciaba baches en su página de Facebook cuando fue atacado por motociclistas armados durante el en vivo.

“Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor. Este lamentable hecho no quedará impune”, señaló el comunicado municipal, en el que se hizo énfasis en el compromiso de las autoridades para trabajar por la paz y la tranquilidad en el municipio.

El asesinato de Nico provocó dolor e indignación entre los habitantes de Urireo y otras localidades vecinas. Numerosos mensajes de residentes circularon en redes sociales, exigiendo justicia y demandando mayor seguridad en las zonas rurales de Salvatierra. Amigos y vecinos recordaron a la víctima como un hombre trabajador, dedicado y servicial, muy arraigado en la comunidad.

Investigación en curso

Las autoridades municipales y estatales mantienen activas las investigaciones para esclarecer el homicidio de José Guadalupe Casas Rodríguez y dar con los responsables del ataque. Hasta el momento, los reportes preliminares indican que los agresores huyeron después de realizar los disparos, mientras que las grabaciones y testimonios recabados durante y después del ataque forman parte de la indagatoria.

El caso de Nico ha puesto de relieve la preocupación de los pobladores por la seguridad en entornos rurales del municipio y el uso de las redes sociales por parte de ciudadanos para reportar problemáticas locales.

(Facebook Gobierno Municipal de Salvatierra)
(Facebook Gobierno Municipal de Salvatierra)

La comunidad de Urireo continúa a la espera de avances en las investigaciones, mientras las autoridades aseguran mantener su compromiso por esclarecer el caso y castigar a los responsables, reafirmando la importancia de la protección y tranquilidad para todos los habitantes del municipio.

