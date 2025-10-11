México

Aseguran que hermano de Andrés Manuel López Obrador adquirió 13 ranchos en Tabasco entre 2018 y 2024

La acusación señala que la adquisición de la mayoría de las propiedades habría ocurrido durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
El hermano menor de AMLO
El hermano menor de AMLO ha ocupado cargos municipales y estatales en Tabasco. (Facebook José Ramiro "Pepín" López Obrador)

Se difundió a través de redes sociales que José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, figura como dueño de trece ranchos en Tabasco, la mayoría adquiridos durante el mandato presidencial de su hermano.

Según la publicación, se trata de trece predios ubicados en el estado de Tabasco. La acusación señala que la adquisición de la mayoría de las propiedades habría ocurrido entre el 2018 y 2024, periodo en el que Andrés Manuel López Obrador ejercía la presidencia de México, lo que genera cuestionamientos sobre el origen de los bienes y posibles implicaciones éticas o legales.

José Ramiro López Obrador presuntamente
José Ramiro López Obrador presuntamente es el dueño de 13 predios en Tabasco. Foto: x.com/@jorgegogdl

La denuncia publicada por el periodista Audelino Macario incluye imágenes que detallan la información sobre cada uno de los predios señalados. El tema ha generado debate y demanda de explicaciones públicas, mientras diversas voces exigen investigar el origen de estas propiedades.

José Ramiro López Obrador presuntamente
José Ramiro López Obrador presuntamente es el dueño de 13 predios en Tabasco. Foto: x.com/@jorgegogdl

Mientras tanto, se espera algún tipo de réplica que aclare el caso, por parte del mismo José Ramiro López o algún vocero.

Otros escándalos relacionados a la familia López Obrador

En fechas recientes, miembros de la familia y personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador han protagonizado varios escándalos que han generado controversia en México. Uno de los casos más notorios involucra a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, quien afrontó cuestionamientos tras revelarse facturas que documentaban gastos aproximados de 177 mil pesos por hospedaje en un viaje de 14 días a Japón. Este gasto desató críticas sobre el uso de recursos y su contraste con el salario presidencial.

La figura de “Andy” también surgió en investigaciones periodísticas que exhibieron presuntas redes de corrupción. En mayo de 2023, una indagación expuesta por el periodista Carlos Loret de Mola señaló que amigos cercanos al hijo del expresidente habrían obtenido contratos por más de 100 millones de pesos con organismos públicos como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estas revelaciones reavivaron la discusión sobre la influencia de allegados familiares en procedimientos gubernamentales.

Por otra parte, José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario, fue objeto de repudio durante una visita a Balancán, Tabasco. Ciudadanos y estudiantes lo increparon y le arrojaron agua tras minimizar la situación de violencia en la región y criticar la labor de los medios de comunicación.

En septiembre de 2025, circularon versiones de que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán habían tramitado amparos para evitar posibles órdenes de aprehensión. Tanto los señalados como la presidenta Claudia Sheinbaum negaron rotundamente estos señalamientos y los calificaron de campaña de calumnias.

Además, el diputado panista Marcelo Torres Cofiño acusó a los hijos del expresidente de supuesta participación en el llamado “Cártel de Palenque”, lo que fue rechazado por la secretaria de Gobernación, quien aseguró que el gobierno no encubre a nadie.

Estos episodios evidencian la controversia que provocan las acusaciones de corrupción y abuso de poder.

Temas Relacionados

AMLOJosé Ramiro López Obrador4TcorrupciónTabascoMorenamexico-noticias

Más Noticias

Lex Ashton no recuerda ataque en el CCH Sur, asegura su abogado: “Sólo del momento en que lo trasladaban”

De acuerdo a la declaración, Ashton no recuerda los hechos por una presunta condición médica

Lex Ashton no recuerda ataque

¿Para qué sirve el ajo en ayunas?

Conoce los beneficios de este alimento

¿Para qué sirve el ajo

Resultados Melate, Revancha y Revanchita del viernes 10 de octubre; ¡Ya cayó!

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

Minis, exóticos, rudos y técnicas chocan en una batalla electrizante que promete momentos épicos y caos absoluto en la capital

AAA rinde tributo a Antonio

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Santiago Ixcuintla este 11 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con más

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes habría aceptado volver

Fabiola Campomanes habría aceptado volver a la televisión con La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

AAA rinde tributo a Antonio

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026