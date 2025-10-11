Aseguran que hermano de Andrés Manuel López Obrador adquirió 13 ranchos en Tabasco entre 2018 y 2024

El hermano menor de AMLO ha ocupado cargos municipales y estatales en Tabasco. (Facebook José Ramiro "Pepín" López Obrador)

Se difundió a través de redes sociales que José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, figura como dueño de trece ranchos en Tabasco, la mayoría adquiridos durante el mandato presidencial de su hermano.

Según la publicación, se trata de trece predios ubicados en el estado de Tabasco. La acusación señala que la adquisición de la mayoría de las propiedades habría ocurrido entre el 2018 y 2024, periodo en el que Andrés Manuel López Obrador ejercía la presidencia de México, lo que genera cuestionamientos sobre el origen de los bienes y posibles implicaciones éticas o legales.

José Ramiro López Obrador presuntamente es el dueño de 13 predios en Tabasco. Foto: x.com/@jorgegogdl

La denuncia publicada por el periodista Audelino Macario incluye imágenes que detallan la información sobre cada uno de los predios señalados. El tema ha generado debate y demanda de explicaciones públicas, mientras diversas voces exigen investigar el origen de estas propiedades.

José Ramiro López Obrador presuntamente es el dueño de 13 predios en Tabasco. Foto: x.com/@jorgegogdl

Mientras tanto, se espera algún tipo de réplica que aclare el caso, por parte del mismo José Ramiro López o algún vocero.

Otros escándalos relacionados a la familia López Obrador

En fechas recientes, miembros de la familia y personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador han protagonizado varios escándalos que han generado controversia en México. Uno de los casos más notorios involucra a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, quien afrontó cuestionamientos tras revelarse facturas que documentaban gastos aproximados de 177 mil pesos por hospedaje en un viaje de 14 días a Japón. Este gasto desató críticas sobre el uso de recursos y su contraste con el salario presidencial.

La figura de “Andy” también surgió en investigaciones periodísticas que exhibieron presuntas redes de corrupción. En mayo de 2023, una indagación expuesta por el periodista Carlos Loret de Mola señaló que amigos cercanos al hijo del expresidente habrían obtenido contratos por más de 100 millones de pesos con organismos públicos como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estas revelaciones reavivaron la discusión sobre la influencia de allegados familiares en procedimientos gubernamentales.

Por otra parte, José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario, fue objeto de repudio durante una visita a Balancán, Tabasco. Ciudadanos y estudiantes lo increparon y le arrojaron agua tras minimizar la situación de violencia en la región y criticar la labor de los medios de comunicación.

En septiembre de 2025, circularon versiones de que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán habían tramitado amparos para evitar posibles órdenes de aprehensión. Tanto los señalados como la presidenta Claudia Sheinbaum negaron rotundamente estos señalamientos y los calificaron de campaña de calumnias.

Además, el diputado panista Marcelo Torres Cofiño acusó a los hijos del expresidente de supuesta participación en el llamado “Cártel de Palenque”, lo que fue rechazado por la secretaria de Gobernación, quien aseguró que el gobierno no encubre a nadie.

Estos episodios evidencian la controversia que provocan las acusaciones de corrupción y abuso de poder.