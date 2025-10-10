Precios de los centenarios de oro y onzas de plata del 10 de octubre: qué esperar

El precio de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el precio de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están la cotización de las monedas de oro y plata para este viernes 10 de octubre.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 945 pesos en compra y 999 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 78.800 pesos en compra y 91.800 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 80.600 pesos en compra y 96.000 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 16.120 pesos en compra y 19.200 pesos en venta

Azteca de oro: 32.240 pesos la compra y 38.400 pesos la venta

Onza de Plata: 986 pesos la venta y 636 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 95.490 pesos la venta

Onza de plata: 1099 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Visita nuestra página en Google News