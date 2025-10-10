México

Pensionados del IMSS podrán obtener estos descuentos en noviembre y diciembre

Las personas adultas mayores podrán planificar dónde hacer sus compras para las fiestas de de año

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Durante los últimos meses del
Durante los últimos meses del año, los pensionados del IMSS podrán adquirir descuentos en distintos rubros. Foto: Jovani Pérez

A pesar de que la credencial de pensionados del IMSS abre la puerta a descuentos de hasta el 50% en transporte, medicinas y entretenimiento, una gran parte de los adultos mayores en México desconoce este repertorio de beneficios que se mantiene vigente según datos del Instituto.

Estos apoyos forman parte de los programas de bienestar coordinados entre el IMSS y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), enfocados en impulsar la calidad de vida de quienes ya reciben una pensión.

Los descuentos, cuya extensión alcanza productos y servicios de uso diario, se sustentan tanto en la Ley 73 como en la Ley 97 del sistema de pensiones.

Estos son los descuentos que podrían aplicar los pensionados del IMSS

El principal atractivo reside en el ahorro en transporte, pues al presentar la credencial es posible obtener descuentos del 30% al 50% en la compra de boletos en las principales líneas de autobuses del país. Esta rebaja resulta especialmente relevante para quienes realizan viajes frecuentes o desplazamientos interurbanos.

En el campo del entretenimiento, tanto cines como teatros pueden ofrecer entradas con descuento a los pensionados, aunque la aplicación depende de cada empresa y es una opción que pocos afiliados aprovechan.

El acceso a medicinas con rebajas tampoco se limita exclusivamente a las farmacias del IMSS; varias cadenas reconocidas en el país participan en estos convenios con precios preferenciales para pensionados.

Los pensionados del IMSS pueden
Los pensionados del IMSS pueden obtener descuentos en farmacias. Foto: (X/@SaludGobPue)

La personas pensionadas también pueden encontrar beneficios al comprar en algunos supermercados y tiendas departamentales, ya que han establecido días específicos con descuentos diseñados para quienes presentan la credencial del IMSS.

Para hacer efectivos estos beneficios, el único requisito es portar la credencial oficial que acredita la condición de pensionado o jubilado, la cual se tramita en las oficinas del Instituto tras completar el proceso de pensión.

En combinación con la credencial del INAPAM, los ahorros pueden incluso incrementarse, ampliando la cobertura de los descuentos gracias a la suma de programas.

El propio IMSS enfatiza que todos estos convenios y descuentos dependen de la voluntad de los comercios que participan, por lo que recomienda preguntar siempre antes de realizar una compra o adquirir servicios.

De este modo, los millones de mexicanos que integran el sistema de pensiones en este Instituto no solo aseguran su atención médica, sino que pueden acceder a múltiples opciones de ahorro simplemente acreditando su estatus en los establecimientos participantes, lo que representa un complemento sustancial a las prestaciones habituales.

Temas Relacionados

Pensión IMSSIMSSdescuentosINAPAMadultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx

La administración actual del Gobierno de la Ciudad de México ha fortalecido la recaudación y destina nuevos recursos a obra pública

CDMX recibe respaldo de Moody’s

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Los sujetos fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo de La Línea

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Temblor hoy 9 de octubre en México: reportan dos sismos de magnitud 3.0 y 3.1

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 9 de octubre

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables

Dejan narcomanta y restos humanos

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

El abogado del exjugador del Guadalajara compartió detalles de la situación emocional en la que se encuentra su cliente

Revelan cómo se encuentra Omar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante revela la

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

DEPORTES

Revelan cómo se encuentra Omar

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia