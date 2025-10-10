Pensionados del IMSS podrán obtener estos descuentos en noviembre y diciembre

Durante los últimos meses del año, los pensionados del IMSS podrán adquirir descuentos en distintos rubros. Foto: Jovani Pérez

A pesar de que la credencial de pensionados del IMSS abre la puerta a descuentos de hasta el 50% en transporte, medicinas y entretenimiento, una gran parte de los adultos mayores en México desconoce este repertorio de beneficios que se mantiene vigente según datos del Instituto.

Estos apoyos forman parte de los programas de bienestar coordinados entre el IMSS y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), enfocados en impulsar la calidad de vida de quienes ya reciben una pensión.

Los descuentos, cuya extensión alcanza productos y servicios de uso diario, se sustentan tanto en la Ley 73 como en la Ley 97 del sistema de pensiones.

Estos son los descuentos que podrían aplicar los pensionados del IMSS

El principal atractivo reside en el ahorro en transporte, pues al presentar la credencial es posible obtener descuentos del 30% al 50% en la compra de boletos en las principales líneas de autobuses del país. Esta rebaja resulta especialmente relevante para quienes realizan viajes frecuentes o desplazamientos interurbanos.

En el campo del entretenimiento, tanto cines como teatros pueden ofrecer entradas con descuento a los pensionados, aunque la aplicación depende de cada empresa y es una opción que pocos afiliados aprovechan.

El acceso a medicinas con rebajas tampoco se limita exclusivamente a las farmacias del IMSS; varias cadenas reconocidas en el país participan en estos convenios con precios preferenciales para pensionados.

Los pensionados del IMSS pueden obtener descuentos en farmacias. Foto: (X/@SaludGobPue)

La personas pensionadas también pueden encontrar beneficios al comprar en algunos supermercados y tiendas departamentales, ya que han establecido días específicos con descuentos diseñados para quienes presentan la credencial del IMSS.

Para hacer efectivos estos beneficios, el único requisito es portar la credencial oficial que acredita la condición de pensionado o jubilado, la cual se tramita en las oficinas del Instituto tras completar el proceso de pensión.

En combinación con la credencial del INAPAM, los ahorros pueden incluso incrementarse, ampliando la cobertura de los descuentos gracias a la suma de programas.

El propio IMSS enfatiza que todos estos convenios y descuentos dependen de la voluntad de los comercios que participan, por lo que recomienda preguntar siempre antes de realizar una compra o adquirir servicios.

De este modo, los millones de mexicanos que integran el sistema de pensiones en este Instituto no solo aseguran su atención médica, sino que pueden acceder a múltiples opciones de ahorro simplemente acreditando su estatus en los establecimientos participantes, lo que representa un complemento sustancial a las prestaciones habituales.