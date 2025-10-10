México

Emergencia por lluvias en México minuto a minuto: Gobierno alista acciones para apoyar a la población y abrir caminos

El temporal ha dejado afectaciones en distintos estados del país, principalmente en Veracruz y Guerrero

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Elementos de la CFE restablecen
Elementos de la CFE restablecen servicio en Veracruz y Puebla. Foto: x.com/@CFEmx

En pocas líneas:

    21:22 hsHoy

    En la CDMX se reportan zonas con lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Además, se presentan lluvias e intervalos de chubascos en Cuajimalpa.

    Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos y reducción de visibilidad.

    Estado del tiempo en CDMX.
    Estado del tiempo en CDMX. Foto: x.com/@SGIRPC_CDMX
    21:07 hsHoy

    Las lluvias han afectado a los estados de Veracruz, Puebla y Guerrero principalmente.

    En Veracruz se quedaron sin clases 58 municipios y se desbordaron dos ríos: Tecolutla y Cazones, así como afectaciones en 200 viviendas, en un lapso de 72 horas.

    21:04 hsHoy

    Ante la situación actual de las carreteras, Autobuses ADO decidió cancelar las salidas y llegadas en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

    20:57 hsHoy

    Alrededor de las 14:00 horas de este 10 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la reunión con gobernadores y parte de su gabinete para atender la emergencia por las lluvias.

    20:54 hsHoy

    El DIF en Hidalgo informó que, ante los efectos del huracán Priscilla, se habilitó una red de albergues temporales en coordinación con autoridades estatales y municipales.

    DIF Hidalgo habilita albergues por
    DIF Hidalgo habilita albergues por Priscilla. Foto: x.com/
    20:49 hsHoy

    La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio eléctrico se ha restablecido en un 96.4 por ciento en los estados de Puebla y Veracruz después de las lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días.

    Elementos de la CFE restablecen
    Elementos de la CFE restablecen servicio en Veracruz y Puebla. Foto: x.com/@CFEmx

    Temas Relacionados

    GuerreroCFEVeracruzRaymondPriscillamexico-noticias

    Últimas noticias

    Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

    La finalista del reality show se conmovió ante los mensajes de sus seguidores

    Dalílah Polanco rompe en llanto

    Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 10 de octubre

    El reporte del estado del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

    Cómo está la calidad del

    El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 10 de octubre con pérdida de 0,41%

    Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

    El indicador de referencia de

    Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

    Estos son los eventos deportivos más importantes que están programados para los próximos días

    Guía deportiva 10 al 13

    Jóvenes Construyendo el Futuro: los registros se terminaron y en esta fecha habrá nuevas inscripciones para recibir más de 8 mil pesos

    La iniciativa también brinda seguro médico a través del IMSS

    Jóvenes Construyendo el Futuro: los

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    La revista Time nombró al

    La revista Time nombró al robot Figure 03 como el mejor invento de 2025

    Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

    “Would You Marry Me?”: todo sobre el nuevo k-drama de Choi Woo-shik y Jung So-min sobre los enredos de un matrimonio falso

    “Familia Typhoon”: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo k-drama de Lee Jun-ho en Netflix

    Cinco películas para descubrir el lado fascinante de las matemáticas

    INFOBAE AMÉRICA

    “Would You Marry Me?”: todo

    “Would You Marry Me?”: todo sobre el nuevo k-drama de Choi Woo-shik y Jung So-min sobre los enredos de un matrimonio falso

    “Familia Typhoon”: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo k-drama de Lee Jun-ho en Netflix

    Victoria Beckham revela qué hacen ella y David en la cama juntos y por qué él debería “dormir con un ojo abierto”

    Donald Trump impondrá nuevos aranceles contra productos chinos tras la medida de Beijing sobre tierras raras

    Estados Unidos anunció una nueva fuerza antidroga para América Latina

    DEPORTES

    El emotivo minuto de silencio

    El emotivo minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Newell’s-Tigre con su hijo Nacho presente

    Tigre le gana a Newell’s con gol de Nacho Russo, quien es titular tras la muerte de su padre

    Sin Lionel Messi, la selección argentina se medirá a Venezuela en un amistoso en Miami

    Lionel Messi fue descartado para el amistoso de la Selección ante Venezuela: las posibilidades de jugar con Inter Miami

    “Estaba en la ducha y me desmayé”: un piloto de la Fórmula 1 recordó las secuelas de un violento accidente que protagonizó