Emergencia por lluvias en México minuto a minuto: Gobierno alista acciones para apoyar a la población y abrir caminos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio eléctrico se ha restablecido en un 96.4 por ciento en los estados de Puebla y Veracruz después de las lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días.

El DIF en Hidalgo informó que, ante los efectos del huracán Priscilla, se habilitó una red de albergues temporales en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Alrededor de las 14:00 horas de este 10 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , informó la reunión con gobernadores y parte de su gabinete para atender la emergencia por las lluvias.

Ante la situación actual de las carreteras, Autobuses ADO decidió cancelar las salidas y llegadas en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas .

En Veracruz se quedaron sin clases 58 municipios y se desbordaron dos ríos: Tecolutla y Cazones, así como afectaciones en 200 viviendas, en un lapso de 72 horas.

Las lluvias han afectado a los estados de Veracruz, Puebla y Guerrero principalmente.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos y reducción de visibilidad.

En la CDMX se reportan zonas con lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco . Además, se presentan lluvias e intervalos de chubascos en Cuajimalpa .

