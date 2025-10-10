Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional implementan Plan DN-III-E en diversos estados en atención a las lluvias

La SEDENA activó el plan DN-III-E para auxiliar a la población afectada. Crédito: Facebook/Álvaro Gómez Flores

Más de 5 mil 400 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran desplegados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí bajo la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio, tras las afectaciones derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025. Así lo informó este viernes la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), según consta en el último comunicado oficial.

La dependencia federal detalló que desde el 9 de octubre el personal se mantiene en situación de alerta con apoyo de equipo, vehículos y materiales especializados, en coordinación con autoridades locales y federales. Se realizan recorridos en zonas de riesgo, acciones de limpieza y desazolve de inmuebles, despeje de caminos y monitoreo de ríos, así como la evacuación preventiva de habitantes de áreas vulnerables.

En Veracruz y San Luis Potosí se han instalado cinco albergues temporales. Dos operan en los municipios de Álamo y Cerro Azul en Veracruz, y tres más se ubican en Axtla de Terrazas y Tamazunchale, localidades afectadas de San Luis Potosí. La Sedena remarcó: “La prioridad es garantizar la seguridad física de la población y salvaguardar sus bienes ante riesgos hidrometeorológicos”.

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres permanece activada con 512 unidades de maquinaria pesada disponibles y 17 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (7 de ala fija y 10 de ala rotativa) para traslados y puentes aéreos logísticos. Entre los recursos desplegados también hay 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras con capacidad para entregar diariamente 2,500 raciones calientes cada una y 48 plantas potabilizadoras de agua con capacidad de distribuir 1,000 litros por día.

La Defensa agregó que, en el Centro Estratégico Militar de Acopio, ubicado en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía (Estado de México), se mantienen en reserva 13,468 despensas y 136,000 litros de agua embotellada listos para su distribución inmediata según la evolución de las contingencias.

En el comunicado se informó: “Estas acciones reafirman el compromiso del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, de salvaguardar a las familias mexicanas y auxiliar sus bienes ante emergencias”. Los despliegues continúan en alerta hasta nuevo aviso, mientras se coordinan nuevas medidas en función de las condiciones climáticas y daños reportados.

Las lluvias se registraron en 31 entidades del país; únicamente en Baja California Sur (BCS) no se reportaron precipitaciones. Las afectaciones principales por lluvias abarcaron estados como Puebla, San Luis Potosí, Guerrero e Hidalgo.

El sistema meteorológico Raymond presentó un comportamiento muy similar al observado con Priscilla. De acuerdo con los reportes, se prevé que Raymond ingrese como depresión tropical en Baja California Sur durante el sábado o domingo.