Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras muerte de bebé; Alessandra Rojo de la Vega acusa a IMSS de no atender caso

La alcaldesa consideró “inhumano” que el IMSS no atienda el caso, a pesar de que la guardería es subrogada por la institución

Por Fernanda López-Castro

La muerte de Luciano Mateo, un bebé de 11 meses, dentro de una guardería subrogada del IMSS en la colonia Cuauhtémoc provocó la suspensión del establecimiento e impulsó reclamos de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social por la falta de atención a la familia afectada.

En una reunión con la alcaldesa, Nancy, la madre del menor, narró que el pasado miércoles 1 de octubre dejó a su hijo en la guardería ubicada en Río Grijalva, “confiando en que estaba bien cuidado”, mientras ella y su esposo trabajan.

Platicó que alrededor de las 13:40, la familia recibió una llamada de la directora del centro.

“Nos avisa que Luciano Mateo estaba en el hospital, se estaba ahogando con un alimento y nos pide que corramos al hospital”, explicó.

Pese a la urgencia, Nancy llegó rápidamente al hospital sin obtener respuestas claras de parte de la guardería ni del IMSS.

“Cuando llego, no me dan razón, no me explican qué pasa y me dicen que mi bebé había llegado sin signos vitales. De ahí ya no supimos nada ni por parte de la guardería, ni por parte del IMSS, no hay noticias”, expresó la madre visiblemente afectada.

El silencio de las autoridades y la falta de acompañamiento institucional han profundizado el dolor de la familia.

“Ha sido un caminar bastante difícil, tener que lidiar con despedir a tu bebé cuando no pudiste hacerlo en vida”, lamentó.

El jueves 2 de octubre, los padres acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México, lo cual describieron como “un proceso bastante doloroso”, al tener que realizarlo al mismo tiempo en que despedían a su hijo.

Nancy acusó que hasta este momento, la Fiscalía capitalina no tiene avances en la carpeta de investigación; sin embargo, el fallecimiento derivó en acciones inmediatas por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien coordinó una inspección junto al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

El recorrido en el inmueble de Río Grijalva 27 y 31 evidenció irregularidades en operación y documentación, pues aunque ambos predios funcionaban como un solo centro, carecían de acreditación legal de integración y del certificado de uso de suelo como guardería.

La dirección 27 tampoco contaba con el aviso de funcionamiento requerido. En la sede alterna de Río Ganges 81 se constató la ausencia del programa interno de Protección Civil, motivo que llevó a la suspensión de actividades hasta corregir las anomalías.

Al recibir a los padres de Luciano Mateo, la alcaldesa Rojo de la Vega expresó su indignación por la falta de actuación del IMSS.

“Es inhumano que no venga el IMSS, que no venga nadie de la guardería, que no les den información de absolutamente nada”, declaró durante la visita.

Reiteró que la Alcaldía Cuauhtémoc ya suspendió las dos guarderías subrogadas del IMSS y pidió la intervención de las autoridades federales para esclarecer el caso. “Queremos a los responsables, queremos que el IMSS aparezca.

Eran guarderías subrogadas del IMSS. Después de una semana y no hay nadie que contacte a la familia”, subrayó.

La alcaldesa aseguró que la alcaldía actuará con todo el rigor de la ley para garantizar la seguridad de niñas y niños en los establecimientos de cuidado infantil.

“No sé hasta cuándo van a entender las autoridades que para eso estamos: para escucharlos, para hacer todo lo que esté en nuestras manos”, concluyó.

