Temblor hoy 9 de octubre en México: se registrí un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Coyuca de Benítez ubicado en Guerrero , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 00:58 horas se percibió un sismo de magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerero. Con una profundidad de 7.6 km.

Cintalapa fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 9 de octubre a los habitantes del estado de Chiapas a las 1:22 horas.

A las 01:22 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 55 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una latitud de 17.056° y una longitud de -94.076, así como una profundidad de 149.9 km.

