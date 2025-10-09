México

Temblor hoy 9 de octubre en México: se registrí un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Por Cinthia Salvador

Guardar

En pocas líneas:

    10:43 hsHoy

    A las 01:22 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 55 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una latitud de 17.056° y una longitud de -94.076, así como una profundidad de 149.9 km.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)

    Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

    El sismo sucedió a las 1:22 horas, a una distancia de 55 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 149.9 km

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cintalapa. (Infobae)

    Cintalapa fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 9 de octubre a los habitantes del estado de Chiapas a las 1:22 horas.

    Leer la nota completa
    10:40 hsHoy

    De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 00:58 horas se percibió un sismo de magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerero. Con una profundidad de 7.6 km.

    Temblor reportado en Guerrero. (SSN)
    Temblor reportado en Guerrero. (SSN)

    Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Por Infobae Noticias

    México es un país sísmico
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Coyuca de Benítez ubicado en Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    Leer la nota completa

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Flor de cempasúchil: ¿Cómo cuidar esta planta para mantenerla viva?

    Los cuidados adecuados harán que las flores conserven su olor y color

    Flor de cempasúchil: ¿Cómo cuidar

    Cuáles son los beneficios de tomar jugo de calabaza con espinaca y piña en ayunas

    Esta mezcla de verduras y frutas frescas ofrece vitaminas esenciales

    Cuáles son los beneficios de

    Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

    El creador de contenido señaló que Lupillo se habría tatuado a Belinda para intentar salir con ella

    Rey Grupero desmiente supuesto romance

    Cómo hacer una espectacular gelatina de cempasúchil, ideal para Día de Muertos

    Preparar este postre desde casa podría ser una excelente forma de celebrar las tradiciones de México a través de la exploración gastronómica

    Cómo hacer una espectacular gelatina

    La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

    El éxodo desde la sierra de Badiraguato refleja el impacto de la crisis de violencia por la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza

    La guerra interna del Cártel

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Gregorio Luri Medrano explica el

    Gregorio Luri Medrano explica el arte de las familias imperfectas: la sobreprotección, el valor del aburrimiento y el desafío de soltar a los niños

    EN VIVO: la Academia Sueca anuncia el Premio Nobel de Literatura 2025

    ¿Bueno o malo? Cuándo el estrés puede ser un aliado en la vida cotidiana y cómo identificarlo

    Beneficios poco conocidos de las frambuesas para el control de la glucosa y la protección cardiovascular

    Los cinco tipos de sueño que impactan en la salud mental y modifican la forma de pensar, según un estudio

    INFOBAE AMÉRICA

    EN VIVO: la Academia Sueca

    EN VIVO: la Academia Sueca anuncia el Premio Nobel de Literatura 2025

    Temperaturas en Nueva York: prepárate antes de salir de casa

    El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

    Los restos de San Francisco de Asís serán expuestos por primera vez en 800 años

    Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Houston

    DEPORTES

    El velatorio de Miguel Ángel

    El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: fanáticos y el mundo del fútbol le dan el último adiós

    Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo: de las reuniones con su cuerpo técnico al deseo de estar “hasta el final”

    Prohibieron el ingreso a las canchas a hinchas de Colón tras los disturbios que dejaron a un jugador herido

    Marcelo Bielsa enumeró los 3 motivos que pueden llevar al fútbol a dejar de ser el deporte rey: “Tiene serios riesgos”

    La alegría de Placente por la clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial Sub 20: la fractura de Álvaro Montoro y México