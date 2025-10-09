México

¿Por qué no deberías pintarte las uñas de color azul? 

Aunque el azul suele ser sinónimo de elegancia, los expertos sugieren evitarlo y apostar por tonos cálidos

Por Jazmín González

Mano con uñas pintadas de esmalte azul, representando elegancia, estilo y cuidado personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de octubre, diversos especialistas en vibraciones energéticas y astrólogos han hablado sobre la importancia de prestar atención a los colores utilizados en la vida cotidiana, especialmente en la elección del esmalte de uñas.

Se considera que el color que se utiliza pueden influir directamente en el bienestar emocional y el equilibrio energético a lo largo de los próximos 31 días.

Expertos en el tema, han señalado que durante el otoño es importante evitar el azul oscuro profundo, ya que podría generar bloqueos y dificultades internas que podría detonar un cansancio emocional y trompiezos.

Mano con uñas pintadas de esmalte azul, representando elegancia, estilo y cuidado personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no se debe utilizar el color azul en las uñas durante octubre 2025

Usualmente, el azul oscuro suele asociarse con cualidades positivas como elegancia, autoridad y serenidad, pero expertos en astrología mencionan que ese color podría provocar sensaciones de melancolía, estancamiento y dudas existenciales en octubre.

Asimismo, mencionan que la interacción entre dicho tono, relacionado tradicionalmente con lo profundo y lo inconsciente, más la energía generada por los eclipses y la luna llena, puede ocasionar bloqueos y confusiones internas, por lo que se recomienda evitarlo para la manicura.

La sugerencia principal para quienes buscan mantener el equilibrio durante los días restantes del mes, consiste en evitar el azul oscuro profundo, conocido también como azul navy, en la manicura, principalmente, pero también en la ropa y los accesorios.

Mano con uñas pintadas de esmalte azul, representando elegancia, estilo y cuidado personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué colores se recomiendan utilizar para octubre de 2025

Ante la recomendación de evitar el azul oscuro profundo en la manicura, se propusieron otras alternativas cromáticas, en las que resaltaron los tonos terracota y café claro.

Según los expertos, ayudan a canalizar la energía de la estabilidad y la conexión con la tierra; los verdes suaves facilitan la sanación emocional; mientras que los rosados empolvados y los tonos nude permiten equilibrar la emoción sin sobrecargarla.

Aunque se hace énfasis en el esmalte de uñas, toda la gama cromática que se elige para el cuerpo, incluidos la vestimenta y los accesorios, pueden aportar o bloquear diferentes aspectos emocionales y espirituales en semanas de alta sensibilidad energética.

Mano con uñas pintadas de esmalte azul, representando elegancia, estilo y cuidado personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, las recomendaciones señalan reconsiderar el azul oscuro en manicuras para celebraciones como Halloween, encuentros destacados de octubre, promoviendo colores como el rojo borgoña, café oscuro, dorado suave, verde oliva y rosa, los cuales brindan tonalidades que ayudan a potenciar la luz, la calidez y la renovación.

