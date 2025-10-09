No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

5 mujeres entre 10 y 30 años han desaparecido en dos meses en Naucalpan, Estado de México.

En México la crisis de personas desaparecidas sigue en aumento, tan solo en el Estado de México se han registrado 14 mil 571 personas entre este estatus y persona no localizada. En los últimos días la conversación pública sobre este tema se ha centrado en Naucalpan de Juárez, debido a la desaparición de Kimberly Hilary Moya González.

Cabe destacar que este municipio mexiquense tiene activa dos Alertas de Violencia de Género (AVG), la primera en 2015 por el incremento de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres; la segunda fue implementada por desaparición.

En Naucalpan cinco mujeres han desaparecido en dos meses

El caso más reciente es el de la estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, Kimberly Hilary Moya González, fue vista por última vez el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa con la intención de realizar una tarea escolar en un café internet.

La desaparición de la adolescente ha llevado a la movilización de sus familiares, a través de redes sociales el caso se ha viralizado y la comunidad exige a las autoridades que den con el paradero de la joven.

Como en otros casos de personas desaparecidas, la omisión es una constante y la familia ha denunciado la ausencia de avances claros en la investigación.

Su ficha indica que iba con una mochila color rosa, tenis color blanco con gris, sudadera gris y blusa color verde de tirantes, pantalón de mezclilla color azul; como seña particular tiene cicatrices por acné; tiene 16 años y fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025.

Buscan a Kimberly Hilary Moya González, desaparecida el 2 de octubre en Naucalpan de Juárez.

Naomi Estrella Domínguez Martínez también es buscada en Naucalpan, desapareció en ciudad Satélite el 6 de septiembre, tiene 17 años y mide 1.59 metros, pesa 55 kilos, usa el cabello castaño oscuro, la ficha de búsqueda no cuenta con información sobre su vestimenta y calzado el día en que desapareció.

También se encuentra desaparecida la niña Nathaly Díaz Bautista de solo 10 años de edad, desapareció en la colonia Minas Palacio, iba vestida con un pants completo color y tenis, ambos color negro, mide 1.55 metros.

Lorena Bautista Patricio también desapareció en la colonia Minas Palacio, la mujer de 30 años tiene una altura de 1.54 metros, su ficha no cuenta con datos sobre la vestimenta o calzado que llevaba el último día que se le vio. En redes sociales se ha señalado que tiene un vinculo familiar con Nathaly, por lo que ambas desaparecieron el 15 de agosto.

En colonia Las Ánimas en Naucalpan, la adolescente de 13 años, Dulce María Reyes García desapareció el 11 de agosto, mide 1.52 metros, tiene un lunar en la nuca de coloración roja, al momento de su desaparición usaba tenis color blanco, pantalón de mezclilla azul, blusa negra y chamarra de piel negro.

Hasta julio de este año la Red Lupa señaló en un informe que 10 estados concentraban el mayor número de mujeres desaparecidas, posicionando al Estado de México con el de mayor registro, 5 mil 585 casos.

Las autoridades han puesto a disposición de la población los números: 800-509-09-27 y el 800-216-03-61; en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de alguna de las personas mencionadas en este artículo.