Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 9 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 9 de octubre

La tormenta tropical Priscilla se desplazará lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y vientos intensos en Baja California Sur; así como intervalos de chubascos y vientos fuertes en Sinaloa y Nayarit. Así mismo, se prevé oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

Por otro lado, dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la primera al sur de Oaxaca y la segunda frente a las costas de Veracruz, ambas en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales extraordinarias en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como puntuales torrenciales en Oaxaca.

Adicionalmente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluido el valle de México. Finalmente, un canal de baja presión sobre la sierra Madre Occidental aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de la República Mexicana.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro). Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (norte, centro y costa). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), Querétaro (norte), Guerrero (costa y este), Chiapas (norte, este y costa) y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Jalisco y Colima. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California Sur (centro y sur) y Guanajuato; con posible formación de trombas marinas: costas de Veracruz (norte y centro), Guerrero y Oaxaca. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: golfo de California (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tamaulipas y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Colima (costa), Ciudad de México, Morelos y Campeche (sur y costa). Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua (oeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.