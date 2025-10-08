México

Muere “Canelita”, perra que cayó de un segundo piso en centro comercial de Toluca

Testimonios en redes aseguraron que el animal se encontraba en periodo de gestación y estaba siendo perseguida por personal de seguridad

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Canelita se había ido a
Canelita se había ido a refugiar al estacionamiento del entro comercial. Foto: (Redes sociales)

La muerte de Canelita, una perrita callejera que cayó desde el segundo piso del estacionamiento del centro comercial Galerías Toluca en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán, ha generado una ola de indignación ciudadana y ha puesto en el centro del debate la actuación de los cuerpos de seguridad privada y la protección de los animales en situación de calle en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes preliminares y las denuncias difundidas por vecinos y organizaciones civiles en redes sociales, Canelita ingresó al estacionamiento del centro comercial la tarde del lunes, acompañada de al menos dos perros más, en busca de refugio ante las intensas lluvias que se registraban en la zona.

Usuarios señalaron que la perrita, que se encontraba en estado de gestación, fue acorralada por elementos de seguridad privada que intentaron desalojarla, lo que la llevó a buscar resguardo en las plataformas superiores del edificio. Durante este intento de escape, Canelita cayó desde una altura considerable y sufrió lesiones que resultaron fatales.

Guardias de seguridad privada habían
Guardias de seguridad privada habían perseguido a la perrita para intentar desalojarla. Foto: (Captura de pantalla)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Colectivos animalistas y vecinos de la zona lamentaron el fallecimiento de la perrita y exigieron a las autoridades municipales la aplicación de sanciones ejemplares contra los responsables, así como el fortalecimiento de las medidas de protección para los animales en situación de calle.

Tras el incidente, personal de la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar posibles responsabilidades. En el operativo participaron también elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, quienes brindaron apoyo durante la inspección de control ambiental y bienestar animal en el estacionamiento del centro comercial.

El despliegue fue encabezado por inspectores de Protección Civil y de Ordenamiento Comercial, con el respaldo de los grupos K9 y Pegaso, así como efectivos de la Región 14, bajo la supervisión del capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve, titular de la corporación municipal.

La muerte de Canelita causó
La muerte de Canelita causó indignación en redes sociales. Foto: (iStock)

Las autoridades ambientales informaron que el objetivo del operativo es garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de bienestar animal en el municipio. Por ello, se investiga la actuación del personal de seguridad privada del centro comercial, señalado en redes sociales por presuntamente haber acorralado al animal.

La Dirección General de Medio Ambiente mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió maltrato animal o negligencia, además de evaluar si el establecimiento cuenta con protocolos de actuación ante el ingreso de animales en condición de calle.

El caso de Canelita ha sido denunciado por organizaciones civiles dedicadas al rescate de animales en el sur del Estado de México, quienes intentaron auxiliar a la perrita tras el incidente. La investigación continúa abierta, mientras la sociedad exige respuestas y acciones concretas para evitar que hechos similares se repitan.

