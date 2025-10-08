México

Mientras Alexis Ayala se niega a hablar de Paty Díaz, la actriz manda un nuevo mensaje: “Si tienes basura, darás basura”

Durante su rueda de prensa tras salir de La Casa de los Famosos, el actor fue cuestionado en más de una ocasión sobre las acusaciones de maltrato

Por Jazmín González

Guardar
Paty Díaz agradece el apoyo
Paty Díaz agradece el apoyo del público y reflexiona sobre el valor de la mente y el corazón tras la controversia con Alexis Ayala. Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Alexis Ayala permanece en el centro de la controversia en redes sociales desde que la actriz Paty Díaz afirmó haber sido víctima de maltrato por parte del actor.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Ayala relató su experiencia con una ex novia, mencionando que ella le cambió la cerradura del domicilio de manera repentina.

Aunque optó por omitir el nombre de la persona aludida, la actriz se manifestó en sus redes sociales horas después, sugiriendo que las declaraciones del entonces habitante del reality tenían relación directa con ella.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Paty Díaz acusa de maltrato a Alexis Ayala, pero él se niega a hablar sobre el tema

En un video publicado en sus plataformas digitales, Paty Díaz señaló que fue víctima de infidelidad y distintos tipos de maltratos durante esa relación: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”.

En ese periodo, el actor de 60 años permanecía como participante del reality show 24/7, pero tras su eliminación del programa, enfrentó de inmediato cuestionamientos por parte de diversos medios de comunicación en relación con las acusaciones realizadas en su contra por su ex.

El actor Alexis Ayala rechaza
El actor Alexis Ayala rechaza abordar las acusaciones de su ex pareja tras su salida de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Durante la emisión del programa de Maxine Woodside, el conductor solicitó expresamente que no se abordara el tema, argumentando que no había mencionado ningún nombre en el espacio televisivo. Asimismo, remarcó que ninguna persona tiene derecho a aprovecharse de una situación que, según afirmó, le pertenece exclusivamente a él.

“Yo no mencioné a Paty Díaz y no tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una ola que me pertenece a mí y es de mi presente", sentenció

Surgen nuevas declaraciones de la ex pareja de Alexis Ayala

Tras las recientes declaraciones del actor conocido por su participación en melodramas como “Lo que la vida me robó”, Paty Díaz publicó un nuevo mensaje a través de sus canales oficiales.

A través de un breve clip agradeció el apoyo y el cariño que ha recibido del público. Además, compartió una reflexión acerca del valor de la mente y el corazón en las acciones humanas.

“Creo profundamente que el ser humano da lo que tiene en su mente y en su corazón y alma. Si tienes flores, darás flores, pero si tienes basura, darás basura”, expresó.

Paty Díaz denuncia infidelidad y
Paty Díaz denuncia infidelidad y agresiones durante su relación con Alexis Ayala, quien evita hablar del tema públicamente. (Captura de pantalla)

Aunque no mencionó directamente al ex habitante de la denominada casa más famosa de México, Díaz sostuvo que todos tienen derecho a expresarse y que nadie debe insultar ni agredir: “Toma lo que sirva y el resto deséchalo”, concluyó.

Temas Relacionados

Alexis AyalaPaty DíazLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

El estratega charrúa tuvo un paso exitoso con el conjunto cementero

El jugador de Cruz Azul

Fiscalía de la CDMX tiene 19 investigaciones abiertas sobre amenazas a planteles de la UNAM

El órgano judicial anunció que ya se ha identificado a presuntos responsables

Fiscalía de la CDMX tiene

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond mientras Priscilla llega a costas de Baja California

El SMN prevé que la zona de baja presión evolucione a ciclón tropical en los próximos días frente a costas de Chiapas y Oaxaca

El SMN alerta por potencial

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Ecatepec: cuál será

Conoce el clima de este día en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército y Guardia Nacional reportan

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Mamá del fallecido productor Nicandro Díaz había muerto antes de que se reportara su supuesta desaparición

Fernando Delgadillo anuncia que su esperado concierto de Naucalli se transmitirá en vivo

Internautas aseguran que habrá “desmechoneo” entre Aarón Mercury y Kunno en Las Estrellas Bailan en Hoy

¿No sabes qué ver esta noche? Ranking Disney+ México: las 10 películas más vistas de la plataforma

DEPORTES

¿Cómo quedó la tabla de

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20

Pitbull Cruz reacciona a la patada que le dio Tashiro Fierro a Abraham Cordero: “Es reprobable”

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana