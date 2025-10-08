Mientras Alexis Ayala se niega a hablar de Paty Díaz, la actriz manda un nuevo mensaje: “Si tienes basura, darás basura”

Paty Díaz agradece el apoyo del público y reflexiona sobre el valor de la mente y el corazón tras la controversia con Alexis Ayala. Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Alexis Ayala permanece en el centro de la controversia en redes sociales desde que la actriz Paty Díaz afirmó haber sido víctima de maltrato por parte del actor.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Ayala relató su experiencia con una ex novia, mencionando que ella le cambió la cerradura del domicilio de manera repentina.

Aunque optó por omitir el nombre de la persona aludida, la actriz se manifestó en sus redes sociales horas después, sugiriendo que las declaraciones del entonces habitante del reality tenían relación directa con ella.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Paty Díaz acusa de maltrato a Alexis Ayala, pero él se niega a hablar sobre el tema

En un video publicado en sus plataformas digitales, Paty Díaz señaló que fue víctima de infidelidad y distintos tipos de maltratos durante esa relación: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”.

En ese periodo, el actor de 60 años permanecía como participante del reality show 24/7, pero tras su eliminación del programa, enfrentó de inmediato cuestionamientos por parte de diversos medios de comunicación en relación con las acusaciones realizadas en su contra por su ex.

El actor Alexis Ayala rechaza abordar las acusaciones de su ex pareja tras su salida de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Durante la emisión del programa de Maxine Woodside, el conductor solicitó expresamente que no se abordara el tema, argumentando que no había mencionado ningún nombre en el espacio televisivo. Asimismo, remarcó que ninguna persona tiene derecho a aprovecharse de una situación que, según afirmó, le pertenece exclusivamente a él.

“Yo no mencioné a Paty Díaz y no tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una ola que me pertenece a mí y es de mi presente", sentenció

Surgen nuevas declaraciones de la ex pareja de Alexis Ayala

Tras las recientes declaraciones del actor conocido por su participación en melodramas como “Lo que la vida me robó”, Paty Díaz publicó un nuevo mensaje a través de sus canales oficiales.

A través de un breve clip agradeció el apoyo y el cariño que ha recibido del público. Además, compartió una reflexión acerca del valor de la mente y el corazón en las acciones humanas.

“Creo profundamente que el ser humano da lo que tiene en su mente y en su corazón y alma. Si tienes flores, darás flores, pero si tienes basura, darás basura”, expresó.

Paty Díaz denuncia infidelidad y agresiones durante su relación con Alexis Ayala, quien evita hablar del tema públicamente. (Captura de pantalla)

Aunque no mencionó directamente al ex habitante de la denominada casa más famosa de México, Díaz sostuvo que todos tienen derecho a expresarse y que nadie debe insultar ni agredir: “Toma lo que sirva y el resto deséchalo”, concluyó.