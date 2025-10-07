Tortillería en León innova con sistema de pago automático y se vuelve viral: “Ya viven en 2050”

Clientes destacan que el sistema evita robos, pérdidas y mantiene el proceso más limpio.

En León, Guanajuato, una pequeña tortillería llamada San Nicolás se ha convertido en sensación nacional tras la viralización de un video en redes sociales que muestra su innovador método de pago automatizado, el cual ha sido calificado por los usuarios como una muestra de que “ya viven en el año 2050”.

El video, publicado por el creador de contenido Alfrid (@eltripoon), muestra su experiencia al comprar un kilo de tortillas en este establecimiento. En lugar de pagar directamente a la despachadora, el cliente introduce las monedas en una máquina receptora, que emite un ticket de turno para recoger su pedido. El proceso, rápido y sin contacto, ha sido ampliamente elogiado por su eficiencia y limpieza.

Los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de los usuarios celebró la modernización del negocio y la aplicación de tecnología en un giro tan tradicional como la venta de tortillas. Algunos destacaron las ventajas higiénicas del sistema, ya que la vendedora no tiene que tocar dinero con las mismas manos que manipula los alimentos.

Usuarios de redes sociales celebran la modernización del tradicional comercio guanajuatense.

“Véanlo por el lado amable, cuando te despachen tus tortillas ya no van a manipular dinero, tortillas libres de gérmenes”, comentó un usuario. Otro añadió con humor: “Yo estaba esperando a que salieran las tortillas como en los cajeros automáticos”.

Además de la higiene, otros internautas resaltaron la seguridad y control económico que ofrece el sistema. “Está bien para que no haya asaltos ni robos del personal, y sobre todo muy higiénico”, escribió una persona, mientras que otro usuario consideró: “Cero pérdidas para el dueño, buena idea para evitar problemas con el dinero”.

El negocio implementó una máquina para recibir monedas y entregar tickets sin contacto directo. Crédito: TikTok / @eltripoon

Aunque algunos usuarios consideraron que el proceso podría resultar “demasiado elaborado por unas tortillas”, la mayoría coincidió en que se trata de una medida inteligente ante la delincuencia y una forma de mejorar la experiencia del cliente.

La Tortillería San Nicolás se ha convertido en un ejemplo de cómo los negocios locales pueden combinar tradición y tecnología, manteniendo el sabor clásico del maíz mexicano, pero con herramientas modernas que optimizan su operación.