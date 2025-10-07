México

Mexicanos que viajaban en flotilla a Gaza hacen escala en Estambul durante su regreso al país, informa SRE

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, acompaña a los seis connacionales en su viaje

Por Ale Huitron

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por autoridades israelíes debido al bloqueo naval. Foto: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza, se encuentran realizando una escala en Estambul durante su viaje de regreso al país.

El Embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, los acompaña durante su arribo, además de que fueron recibidos por el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro, al hacer la escala en ese país.

“La Cancillería agradece a las autoridades de Türkiye, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo", detalló en redes sociales.

Los connacionales ya se comunicaron con sus familiares y la SRE mantiene contacto con ellos para dar seguimiento a su repatriación.

Veleros, parte de la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, zarpan de la isla de Koufonisi, Grecia, el 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Stefanos Rapanis

Cabe recordar que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán regresan al país luego de que las embarcaciones en las que se trasladaban fueron interceptadas por autoridades israelíes el pasado 1 de octubre.

La flotilla fue detenida cuando se encontraba en aguas internacionales frente a Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria para los habitantes de la Franja.

Luego de ser interceptados, los mexicanos fueron enviados al puerto de Ashdod para posteriormente ser llevados a un centro de detención en Ketziot, en Israel.

*Información en desarrollo...

