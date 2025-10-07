México

Este es el setlist de Super Junior para sus conciertos en CDMX y Monterrey

Super Junior regresará a México en octubre con dos conciertos, presentando un repertorio que recorre toda su carrera en el K-pop

Por Anayeli Tapia Sandoval

Super Junior llega a México
Super Junior llega a México este mes de octubre. (IG: superjunior)

La gira mundial de Super Junior, titulada 20th Anniversary TOUR, contempla dos presentaciones en México este mes de octubre en el marco del vigésimo aniversario de la banda surcoreana.

Super Junior, agrupación surcoreana formada en 2005, es una de las bandas más influyentes del K-pop y pionera en la expansión del género fuera de Asia. El grupo fue creado por la agencia SM Entertainment y su popularidad los llevó a ser reconocidos en diferentes mercados internacionales, incluyendo Latinoamérica.

En México, Super Junior mantiene una relación cercana con su base de seguidores, conocidos como ELF. Su primera visita al país tuvo lugar en 2013 y desde entonces han realizado conciertos multitudinarios y participan en actividades promocionales que consolidaron su presencia en la región.

Su regreso en 2025 incluirá dos fechas clave: una el 12 de octubre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y otra el 14 de octubre en el Auditorio Banamex en Monterrey.

Super Junior , una de
Super Junior , una de las bandas más exitosas de la segunda generación del Kpop (SM Entertainment)

La gira por Latinoamérica para celebrar su vigésimo aniversario contempla, además de México, presentaciones en Lima y Santiago de Chile.

La alineación actual de Super Junior está integrada por: Leeteuk, Kim Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Choi Siwon, Ryeowook y Kyuhyun.

Además, Super Junior ha colaborado con artistas latinoamericanos, como Leslie Grace y la banda mexicana Reik, lo que reforzó su alcance en el mercado hispanoparlante.

El fandom de la banda
El fandom de la banda en México es uno de los más fieles de todo el mundo. (Ocesa)

Setlist de Super Junior

En sus últimos conciertos, el grupo de K-pop ha ofrecido repertorios que mezclan sus grandes éxitos con algunos lanzamientos recientes y momentos especiales dedicados a los fans. Temas como “Mr. Simple”, “Bonamana”, “Sorry, Sorry” y “Mamacita” suelen figurar entre las más esperadas, junto a piezas más nuevas y versiones especiales que resumen dos décadas de historia musical.

  1. Twins (Knock Out)
  2. U
  3. Black Suit
  4. Mamacita
  5. SUPERMAN
  6. Super Girl (cover de SUPER JUNIOR-M, versión en coreano)
  7. Haircut
  8. Say Less
  9. Walkin’
  10. I Know
  11. Our Love
  12. No Other
  13. From U
  14. In My Dream
  15. Dorothy
  16. Miracle
  17. Me (cover de SUPER JUNIOR-M, versión en coreano)
  18. Rokkugo
  19. D.N.A.
  20. Rockstar/A-CHA
  21. Express Mode
  22. Mr. Simple
  23. Bonamana
  24. Sorry, Sorry
  25. Don’t Don

Encore:

  1. Marry U
  2. Full of Happiness (cover de H.O.T.)
  3. Finale

México se consolida como uno de los mercados más importantes para el K-pop en América Latina, tanto por la magnitud del público como por la intensidad del vínculo con los artistas coreanos. El regreso de Super Junior y el repertorio elegido marcan la expectativa que rodea sus conciertos programados para octubre.

