Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Por Luis Contreras

Parte de lo asegurado (FGR
Parte de lo asegurado (FGR Michoacán)

Un hombre que llevaba un par de maletas con metanfetamina fue detenido luego de que agentes de seguridad hallaron la droga al interior de un autobús en Michoacán, razón por la que se le acusa de delito contra la salud.

Marcos “C” fue asegurado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realizaban labores sobre la Autopista de Occidente México – Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro.

En dicho lugar, los uniformados revisaron un autobús comercial en el que había dos maletas con droga, en total fueron asegurados 40 kilogramos de metanfetamina en el mismo número de bolsas de plástico, según compartió la Fiscalía General de la República (FGR) el 6 de octubre.

Marcos "C" fue detenido (FGR
Marcos "C" fue detenido (FGR Michoacán)

Tras la detención, la FGR en Michoacán continúa con las labores que permitan integrar una carpeta y datos de prueba en contra de Marcos “C”.

“La FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado en Michoacán, inició carpeta de investigación en contra de Marcos C”, destaca el informe compartido el 6 de octubre.

Las imágenes compartidas por la FGR estatal muestran las maletas de color negro donde fue hallada la sustancia, el equipo de viaje estaba rodeado de cajas de cartón, en la zona del cargamento del vehículo. El hombre capturado llevaba una camisa amarilla.

Eran dos maletas en las
Eran dos maletas en las que había droga (FGR Michoacán)

Otras acciones realizadas en Michoacán

Por su parte, en el periodo del 3 al 5 de octubre elementos de seguridad realizaron dos acciones en el municipio de Uruapan, lo que resultó en detenciones y en el hallazgo de droga, vehículos y armamento.

En un primer caso fueron incautados dos vehículos, una cuatrimoto y nueve armas largas, en el sitio también fueron halladas granadas, una decena de chalecos tácticos, cargadores, cartuchos y dos kilos y medio de metanfetamina.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó en su reporte diario del 6 de octubre que la sustancia incautada tendría un valor de 670 mil 700 pesos.

Mientras que en una segunda acción, también en Uruapan, miembros del Ejército arrestaron a seis personas que llevaban 11 armas de fuego largas, otras seis cortas y una más que estaba desarmada, los sujetos capturados también llevaban cargadores, cartuchos, piezas de armas de fuego y dosis de diferentes drogas de las que no fue detallada cantidad y tipo.

Otra amenaza de bomba en

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Profeco le dice a los

Detienen a Jason Duncker en

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

