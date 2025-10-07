Alex B, hermano de Daniel Bisogno, aclara que no está dispuesto a pelear herencia del conductor para el papá de ambos

Alex Bisogno denuncia restricciones para ver a su sobrina Michaela en disputa por herencia de Daniel Bisogno (Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

Las recientes declaraciones de Alex Bisogno han puesto en primer plano las restricciones que enfrenta para mantener contacto con su sobrina Michaela, en el contexto de la disputa por la herencia de Daniel Bisogno.

El hermano del fallecido conductor de televisión expuso que las condiciones impuestas por Cristina Riva Palacio han dificultado la relación familiar, especialmente por la exigencia de no realizar declaraciones públicas sobre el tema.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Alex Bisogno detalló que se le propuso un convenio legal que le prohibiría hablar tanto de Cristina Riva Palacio como de Michaela, bajo amenaza de una penalización económica.

El hermano de Daniel Bisogno rechaza firmar convenio que le prohíbe hablar de Michaela y Cristina Riva Palacio (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Según sus palabras, “sí me dijeron que si yo quería ver a mi sobrina, pues si tenía que cumplir con ciertas reglas, entre ellas ya no volver a dar entrevistas, pero eso y que tenía que hacerlo de manera legal, un convenio en donde hubiera una penalización económica, en caso de mencionar a Cristina o mencionar a mi sobrina, pero me parece injusto, las restricciones son esas y yo no he estado dispuesto a firmar ese convenio porque no me parece justo”.

Esta negativa a aceptar el acuerdo ha generado un distanciamiento con su sobrina, como él mismo reconoció: “por eso no ha aceptado y eso ha mermado un poquito la relación con mi sobrina”.

En paralelo al conflicto familiar, Alex Bisogno ha reiterado su compromiso de proteger los intereses económicos de su padre y de Michaela en el proceso de sucesión de Daniel Bisogno.

Explicó que, aunque no existe un testamento formal, la familia conoce la última voluntad del conductor, ya que estuvieron presentes junto a él en sus últimos momentos.

La familia Bisogno enfrenta tensiones legales y personales tras la muerte del conductor de televisión (Foto: Ventaneando)

“Nosotros lo que queríamos, y seguimos queriendo hasta el día de hoy, es que las cosas ocurran como él las pidió, nada más, porque fue su última voluntad. No hubo testamento, pero sí estuvimos con él, incluso Cristina, al lado de la cama el día que murió, y sabemos lo que Daniel pidió”, afirmó.

El proceso legal determinará si el padre de Alex Bisogno continuará recibiendo apoyo económico, en función de lo que establezca la ley respecto a la herencia de Michaela.

“Legalmente, si mi sobrina es la heredera, se va a dictaminar si a mi papá se le sigue dando la ayuda, si legalmente está permitido, y bien, y si no pues no pasa nada, o sea, tampoco vamos a pelear por eso”, explicó el hermano del presentador.

Alex Bisogno asegura que su prioridad es cumplir la última voluntad de Daniel Bisogno y proteger a Michaela (Instagram/@alexbbisogno)

A pesar de las tensiones, Alex Bisogno insistió en que su única intención es cumplir con los deseos de Daniel Bisogno y defender los intereses de su sobrina y su padre.

“Entonces, yo no sé por qué extrañó tanto que saliera yo a decir que queríamos defender los intereses de Michaela y de lo que pidió Daniel”, concluyó.