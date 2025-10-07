México

Aldo de Nigris rompe en llanto al agradecer a Abelito tras su paso en La Casa de los Famosos México

El influencer aseguró que en el reality encontró a un buen amigo

Por Cinthia Salvador

El influencer aseguró que en
El influencer aseguró que en el reality encontró a un buen amigo. (Captura de pantalla YouTube)

Durante una emotiva transmisión en vivo encabezada por Marie Claire, que reunió a exintegrantes de La Casa de los Famosos México como Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras y Shiky, la conversación giró en torno a los recuerdos y amistades forjadas dentro del popular reality. El evento, que generó un gran interés en redes sociales, permitió a los participantes compartir impresiones y vivencias sobre la convivencia en el programa.

En el desarrollo de la dinámica propuesta por la conductora, los asistentes expresaron lo que significó su paso por la famosa casa. El foco de la atención se centró en el ganador de la tercera temporada, Aldo de Nigris, quien no contuvo las lágrimas al agradecer públicamente la amistad de Abelito durante su estadía en el reality.

El influencer sorprendió a los presentes al abrir su corazón, calificando esa experiencia como decisiva para su desempeño y bienestar emocional.

De Nigris agradeció por todo a su amigo
De Nigris agradeció por todo a su amigo. (Captura de pantalla YouTube)

Aldo de Nigris se dirigió directamente al creador de contenido originario de Zacatecas, frente al público y al resto de los finalistas. “Te admiro por todo lo que haces, por lo que has hecho, por lo que está por venir. Porque allá adentro no sé si te acuerdas de las primeras veces que hablábamos, que te decía que eres un ch*ng*n. Que te la creas y todo. Cómo se fue dando, la mente es poderosa y fuimos ganando, firmes con el cuarto", expresó De Nigris. La declaración, transmitida en vivo, generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa.

En ese espacio de confidencias, Aldo de Nigris afirmó: “Te agradezco infinitamente porque gracias a ti encontré a un amigo, a un hermano dentro de la casa. Porque si no hubieras estado, a lo mejor me hubiera tocado algo totalmente diferente. Te agradezco de todo corazón y que sepas que te quiero mucho”. Estas palabras resumieron el profundo vínculo que ambos forjaron, destacado por la audiencia como uno de los momentos más genuinos de la reunión.

Por su parte, Abelito le agradeció con los ojos llenos de lágrimas a sus amigos.

Abelito obtuvo el tercer lugar en LCDLFM
Abelito obtuvo el tercer lugar en LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Cabe recordar que en la gran final, tras darse a conocer el veredicto dentro de las instalaciones de La Casa de los Famosos México, Aldo todavía en shock, fue llamado al jardín para apagar las luces de la casa. El influencer antes de accionar la palanca, le hizo una petición a Galilea Montijo, pues deseaba compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito. “Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, expresó llorando.

Pues minutos antes cuando se dio a conocer que Abelito obtuvo el tercer lugar en la competencia. El sobrino de Poncho de Nigris mostró su sorpresa, pues admitió su deseo porque su amigo ganara. El creador de contenido salió a despedir a Abelito entre lágrimas.

Yo quería que ganaras, perro”, gritó.

