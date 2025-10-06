México

Diputados se preparan para enmendar la reforma a Ley de Amparo, señala Monreal

Monreal Ávila expuso que esta reforma deberá ser revisada y eventualmente ratificada o modificada por los diputados

Por Omar Tinoco Morales

Monreal indicó que se seguirá
Monreal indicó que se seguirá el proceso de manera adecuada | Cámara de Diputados

El Senado de la República envió este lunes 6 de octubre a la Cámara de Diputados la minuta con el proyecto de reforma a la Ley de Amparo, y de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, será una de las prioridades para esta semana.

Monreal Ávila expuso que esta reforma deberá ser revisada y eventualmente ratificada o modificada por los diputados.

Recibimos de la Cámara de Senadores la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, confirmó el legislador zacatecano.

El pasado viernes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para rectificar la reforma y eliminar el artículo transitorio, aprobado por el Senado, que planteaba la retroactividad de esta ley.

La presidenta Sheinbaum pidió a
La presidenta Sheinbaum pidió a los diputados enmendar la reforma a la Ley de Amparo. CRÉDITO: Cuartoscuro

El coordinador del grupo parlamentario de Morena advirtió que el ritmo intenso de trabajo persistirá hasta el cierre del periodo ordinario de sesiones, pero este tema será una de las prioridades en San Lázaro.

Reforma a la Ley de Amparo será prioridad, pero no en fast track

Respecto al procedimiento que seguirá la minuta de la Ley de Amparo una vez que llegue desde el Senado, Monreal Ávila explicó que la Mesa Directiva la remitirá a la Comisión de Justicia.

Antes de este turno, el documento será publicado en la Gaceta Parlamentaria para su difusión, permitiendo que tanto los integrantes de las comisiones como el Pleno conozcan el contenido que será objeto de deliberación.

El legislador subrayó que se respetarán los plazos legales para la discusión en comisiones, asegurando: “No vamos a alterar ningún plazo y vamos a continuar actuando con responsabilidad en el tema de la Ley de Amparo que nos ocupa”, según expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Monreal Ávila hizo hincapié en la importancia de salvaguardar el principio de no retroactividad de la ley, conforme lo establece la Constitución, y afirmó que se evitará que cualquier reforma tenga efectos perjudiciales para las personas.

“Vamos a cuidar los principios constitucionales, pero esperamos que este día nos llegue la minuta y que no haya ninguna otra variante que pueda generar más distorsión y más polémica en el proceso legislativo que estamos viviendo. Aquí estaremos atentos para cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, pero sobre todo para servir al país y para servir a los ciudadanos”, manifestó Monreal.

Reportan un hombre muerto al

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

México: cotización de cierre del

México intercepta caso de gusano

Facultad de Ciencias Políticas y
