México

¿Aarón Mercury en La Granja VIP? Invitación desata revuelo entre sus fans: “Te queremos en TV Azteca”

El influencer vuelve a estar en medio de la conversción luego de que TV Azteca abriera la puerta a tiktokers en su nuevo reality, desatando rumores sobre su posible regreso a la televisión en octubre

Por Armando Guadarrama

La eliminación de Aarón Mercury
La eliminación de Aarón Mercury de 'La casa de los famosos México' desata polémica y acusaciones de fraude en redes sociales (LCDLFM)

El reciente anuncio de que TV Azteca permitirá la participación de creadores de contenido de TikTok en su nuevo reality La granja VIP ha intensificado las especulaciones sobre el futuro de Aarón Mercury tras su polémica salida de La casa de los famosos México.

La noticia, confirmada por la propia televisora a través de un comunicado, establece que algunos tiktokers podrán experimentar durante 24 horas la vida de granjeros antes del inicio oficial de la temporada, lo que ha elevado las expectativas entre los seguidores del influencer.

La eliminación de Aarón Mercury del reality de Televisa provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde su nombre se convirtió en tendencia. Numerosos usuarios expresaron su descontento y acusaron un supuesto “fraude” en la votación que determinó su salida.

TV Azteca permitirá a tiktokers
TV Azteca permitirá a tiktokers experimentar la vida de granjeros durante 24 horas en 'La granja VIP' (IG: @lagranjavipmx)

La controversia se intensificó al comparar la popularidad de Aarón Mercury con la de Shiky, quien logró avanzar a la final. Para muchos, la diferencia en el número de seguidores entre ambos participantes resultaba suficiente para poner en duda la legitimidad del resultado.

En medio de este debate, una publicación del conductor Antonio Betancourt, quien es host digital de MasterChef México y La Academia, reavivó las esperanzas de los admiradores del creador de contenido.

Aarón te queremos en TV Azteca. Acá sí te cuidamos”, escribió en su cuenta de X. Este mensaje se viralizó rápidamente y motivó a decenas de usuarios a etiquetar a la televisora, solicitando la incorporación de Aarón Mercury en un nuevo proyecto.

El conductor Antonio Betancourt impulsa
El conductor Antonio Betancourt impulsa la campaña para que Aarón Mercury se una a TV Azteca tras su salida de Televisa (Recorte)

Aunque Aarón Mercury no ha emitido declaraciones sobre estos rumores, su nombre figura entre los posibles integrantes de La granja VIP, el formato que TV Azteca prepara para competir en el segmento de realities.

El programa, cuyo estreno está previsto para el 12 de octubre a través de la señal de la televisora, propone retomar la esencia de la vida rural y someter a celebridades y personalidades de internet a pruebas de trabajo físico y convivencia extrema, todo bajo la vigilancia constante de las cámaras.

La producción ha confirmado que la dinámica inicial incluirá a tiktokers, quienes convivirán durante un día completo en las condiciones del campo antes de que comience oficialmente la competencia.

No obstante, la televisora no ha precisado si esta participación será únicamente promocional o si alguno de los invitados podrá sumarse como concursante oficial. Esta ambigüedad ha dado pie a un abanico de especulaciones y ha incrementado el interés en torno a la posible presencia de Aarón Mercury en el reality.

La participación de creadores de
La participación de creadores de TikTok en 'La granja VIP' genera especulaciones sobre su posible ingreso como concursantes oficiales (IG: @lagranjavipmx)

El anuncio de la apertura a creadores de contenido ha generado un notable movimiento en plataformas digitales. Los seguidores del influencer consideran que su popularidad podría ser un factor clave para fortalecer el lanzamiento de La granja VIP.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su participación, el reclamo de los fans ya se ha hecho notar en el entorno digital.

