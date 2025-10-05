Tormenta tropical Priscilla afectará estos estados con lluvias intensas y oleaje elevado: trayectoria

La tormenta tropical Priscilla provocará lluvias torrenciales y oleaje elevado en el Pacífico mexicano (SMN)

La tormenta tropical Priscilla continuará afectando al occidente del país con intensas lluvias, fuertes rachas de viento y alto oleaje, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 06:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de la tormenta tropical Priscilla se ubicaba a aproximadamente 475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 800 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, con rachas de hasta 120 km/h, y mantenía un desplazamiento lento hacia el noroeste a una velocidad promedio de 7 km/h. Su trayectoria lo mantiene paralelo a las costas del Pacífico, sin descartar cambios en su intensidad o dirección en las próximas horas.

¿Qué estados se verán afectados?

El SMN advierte sobre intensas lluvias, fuertes vientos y alto oleaje en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (SMN)

Durante esta mañana, las bandas nubosas de Priscilla generarán lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en zonas costeras y del oeste de Michoacán, mientras que en Jalisco, Colima y Guerrero se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 mm), acompañadas de actividad eléctrica y posibles deslaves o inundaciones en zonas bajas.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Las condiciones marítimas también se verán afectadas, con oleaje de 4 a 5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 metros en el litoral occidental de Guerrero.

Debido a estas condiciones, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Riesgos y recomendaciones

El oleaje alcanzará hasta 5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y hasta 3.5 metros en Guerrero (Cuartoscuro)

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos, mientras que los fuertes vientos representan un riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras, como anuncios publicitarios.

El SMN exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

El pronóstico indica que Priscilla se mantendrá paralelo a las costas del Pacífico mexicano en los próximos días, sin que hasta ahora se descarte un posible cambio en su trayectoria o intensificación.