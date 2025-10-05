México

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Se ha identificado como cabeza de la organización criminal a Nelson Arturo Echezuria Alcántara

Por Guadalupe Fuentes

(Foto: EFE/ Jorge Torres)
(Foto: EFE/ Jorge Torres)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, quien es considerado por las autoridades como el líder de la pandilla Tren de Aragua, y otros dos integrantes. A los tres se les ha acusado de trata de personas, venta de drogas, secuestro extorsión y venta de drogas.

La detención de Nelson, así como la de Lucas Alberto Vielma Rojas, su brazo derecho, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, colaborador directo; fue llevada a cabo por elementos de seguridad de la SSPC, el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

Por otra parte, el secretario de Seguridad afirmó que el líder y principal operador de la pandilla, también es autor intelectual y material de “diversosfeminicidios cometidos en algunos estados del país. Aunque evitó mencionar la cantidad exacta a los que se le ha relacionado, así como el lugar en los que se han cometido, se ha dado a conocer que los estados en los que la pandilla tiene presencia son Puebla, Morelos, Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo al Informe de Violencia contra las Mujeres, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el pasado 31 de agosto, la cantidad de feminicidios registrados en los estados en los que la pandilla venezolana opera dan un total de 108, cantidad que corresponde únicamente a los feminicidios de enero a agosto de este año.

Informe de violencia contra las Mujeres (SESNSP)

En un desglose de este total, en Puebla se registraron 17, en Morelos 25, en el Estado de México 40, y en la Ciudad de México 26. De estos estados, tres se encuentran entre los principales cinco estados en los que se han concentrado la mayor cantidad de víctimas a nivel nacional.

Según datos del informe, en el país se registraron un total de 444 feminicidios, de los cuales el 24% (correspondiente a 108) fueron cometidos en las entidades donde opera el Tren de Aragua, y aunque no es posible relacionar todos estos a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, o a algún integrante de la pandilla venezolana, es importante señalar que esta es una coincidencia relevante, pues esta no sería la primera vez que señalan a esta organización criminal por cometer estos delitos.

Feminicidios cometidos por integrantes del Tren de Aragua

Una red de trata de personas en la Ciudad de México fue desvelada después del asesinato de dos presuntas víctimas (Jovani Pérez)

El pasado 30 de julio de 2024 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó sobre la investigación a Euclides “N”, presunto integrante de la pandilla Tren de Aragua, como posible participante en el feminicidio de dos mujeres venezolanas de 19 y 21 años.

De acuerdo a la información dada a conocer, los cuerpos de las víctimas fueron hallados en un paraje rural del poblado de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, con quemaduras en el 90% de su superficie corporal.

Según los datos recabados por la FGJ, Euclides “N” habría estado acompañado por otras personas al momento de los hechos y, presuntamente, privó de la vida a las jóvenes mediante disparos de arma de fuego. Posteriormente, los cuerpos fueron calcinados y abandonados en el lugar.

Por otra parte, las indagatorias establecieron que los feminicidios se cometieron en un contexto relacionado con el trabajo sexual y la trata de personas. Además, las víctimas sufrieron lesiones degradantes y violencia sexual, lo que agrava la tipificación del delito.

La vinculación a proceso de Euclides “N” lo convierte en el tercer imputado por estos hechos, pues en agosto de 2024, Omarys “N” y Jesús “N”, de 19 y 24 años respectivamente, también fueron vinculados a proceso tras ser detenidos en calles de la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

