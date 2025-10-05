México

“La verdad no se anexa”, madre de Alejandro Garín pide justicia por su hijo, presuntamente asesinado a golpes en un anexo

La madre de Alejandro sostiene que su hijo fue víctima de violencia extrema y que la Fiscalía minimizó el caso, omitiendo su nombre de registros oficiales y permitiendo irregularidades en la investigación

Por Aura Reyna

Guardar
El hombre de 35 años
El hombre de 35 años fue presuntamente asesinado a golpes pocos días después de entrar a un centro de rehabilitación (Redes sociales)

La madre de Alejandro Garín, Georgina Velazquez, mantiene activa su exigencia de justicia tras la muerte de su hijo, ocurrida mientras se encontraba interno en un centro de rehabilitación certificado.

A pesar del paso del tiempo, a casi cuatro meses del incidente, Georgina sostiene que Garín fue víctima de tortura y golpes fatales en el anexo donde permaneció menos de 36 horas antes de fallecer.

En distintas declaraciones, la madre recalcó que convenció a su hijo de internarse en busca de ayuda profesional; sin embargo, pocos días después, se le notificó que su hijo había muerto opr un infarto.

El caso de Alejandro Garín

Georgina Velázquez compartió un video pidiendo justicia por el caso de su hijo. (FB/ Geo Velázquez)

Según Georgina, la notificación oficial sobre el estado de Garín fue abrupta, pues ella había marcado un día antes de su muerte para preguntar por el estado de su hijo y le informaron que Alejandro estaba bien.

Sin embargo, un día después, Alejandro murió en el hospital, con marcas de ataduras, golpes en la cabeza, fracturas en costillas y dientes, además de hematomas y lesiones compatibles con asfixia.

La Fiscalía reportó días después que el centro donde ocurrieron los hechos contaba con los permisos legales requeridos. Sin embargo, tanto la familia como allegados insistieron en que las evidencias apuntan a una muerte provocada por actos de violencia.

“Fue víctima de una brutal tortura. Más de trescientos golpes, fracturas en la cabeza, costillas, dientes, lesiones en sus órganos vitales y señales de ahorcamiento y ataduras en manos y pies”, declaró la madre a través de un video en redes sociales el pasado 4 de octubre.

La madre de Alejandro Garín reiteró en redes sociales y ante medios de comunicación que su objetivo es impedir que el caso quede en el silencio o en la impunidad.

Insistió en la necesidad de divulgar la historia y de exigir acciones a las autoridades: “Mi hijo tenía un nombre, una familia y también tenía sueños. Por eso hoy pido que nos ayuden a compartir su caso, que nadie más viva lo que él vivió, todo lo que sufrió, todo el terror que le hicieron pasar a estas personas”, declaró en redes sociales.

Inconsistencias con la Fiscalía

EL hombre habría llegado al
EL hombre habría llegado al hospital sin la capacidad de respuesta, según su madre, con daño cerebral (Imagen Ilustartiva Infobae)

La madre de Alejandro también denunció varias inconsistencias con la Fiscalía, pues, según ella desde el primer momento, las autoridades intentaron ocultar el homicidio, retrasando el envío del boletín informativo a los medios de comunicación y permitiendo que los responsables del lugar limpiaran la escena antes de que se realizara el cateo oficial, el cual ocurrió el 11 de julio, cuatro días después de los hechos.

Asegura también que, tras recibir un “pitazo”, los operadores del anexo trasladaron a varios internos a otros centros durante la madrugada del 8 de julio, presuntamente para evitar que declararan.

Pese a la contundencia del peritaje forense y la existencia de una carpeta de investigación abierta, la Fiscalía emitió declaraciones que minimizan lo ocurrido, sugiriendo que Alejandro habría muerto por una caída desde una litera, versión que la familia considera absurda e insultante.

Además, su caso no fue incluido en la lista oficial de fallecidos en anexos durante 2025, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento institucional

Temas Relacionados

GuadalajaraJaliscoCentro de rehabilitaciónAnexomexico-noticias

Más Noticias

Operativo nacional forestal: 71 inspecciones, 26 clausuras, 3 mil 800 metros cúbicos de madera asegurada

Las incautaciones más relevantes se registraron en Chiapas, Michoacán, Durango, Veracruz y Puebla, con decomisos de madera de especies como pino, encino y táscate

Operativo nacional forestal: 71 inspecciones,

Tras escándalos en 1er año de gobierno, Sheinbaum advierte: “Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia”

La presidenta presentó un balance de los principales logros de su administración al cumplirse el primer año de su mandato

Tras escándalos en 1er año

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

La actriz y comediante está hasta arriba en todas las encuestas

Dalílah Polanco revela en qué

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Investigaciones apuntan que el Policía Estatal Preventivo sí era escolta pero pertenecía a la Unidad Administrativa

Reportan que Alexander, el policía

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, “The Life Of a Showgirl”, abrió un debate inesperado en redes sobre la similitud con un sencillo del mexicano

¿Taylor Swift plagió canción de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que Alexander, el policía

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco revela en qué

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

Juan Osorio tiene su propio final de telenovela y se casa con Eva Daniela, actriz 38 años menor

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Ariadne Díaz y José Ron regresan en ‘Papás por Siempre’: fecha de estreno, horario y elenco confirmado

DEPORTES

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario