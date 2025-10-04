México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 4 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

    06:04 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. Se encuentra sobre cinco placas tectónicas: la de Cocos, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la del Caribe. El constante choque y fricción entre estas placas provoca sismos frecuentes, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Ciudad de México.

    Ante un sismo, es fundamental conservar la calma y seguir estos pasos: aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y postes eléctricos. Si estás en casa o en la oficina, colócate en la zona de seguridad previamente identificada. Si estás en la calle, busca un espacio abierto. Después del movimiento, revisa posibles daños estructurales y reporta fugas de gas o agua.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Muere mujer tras ser golpeada por un tren en la estación Aquiles Serdán del Metro CDMX

    El STC Metro suspendió momentáneamente las actividades mientras autoridades trabajaban en el retiro del cuerpo

    Muere mujer tras ser golpeada

    ¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?

    El azulcrema y aficionados lamentaron el reciente fallecimiento del jugador que murió a los 58 años de edad

    ¿Quién fue Edu dos Santos,

    Emotiva y divertida: así fue la última Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

    La producción del reality preparó dos películas cargadas de emociones que llegaron directo al corazón de los finalistas

    Emotiva y divertida: así fue

    Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 4 de octubre

    Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

    Pronóstico del tiempo en México:

    La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 4 de octubre

    Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

    La Casa de los Famosos

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Elecciones 2025: así será la

    Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

    Hacer ejercicio no garantiza perder peso: mitos y 5 estrategias que sí funcionan, según expertos

    Se infiltró en Auschwitz y documentó la atrocidad que sucedía adentro: la historia de un valiente espía polaco encubierto

    Anticipos de Ganancias: el freno invisible a la liquidez y la inversión empresarial

    La industria de fondos de inversión registra récord de patrimonio, pese a la volatilidad cambiaria e incertidumbre electoral

    INFOBAE AMÉRICA

    Separación, infidelidades y un sicario:

    Separación, infidelidades y un sicario: la trama oculta tras el final del matrimonio de Elvis Presley

    Los 11 lugares más peligrosos del mundo que ningún turista debería visitar

    Cuál es el significado de los tres monos sabios que se convirtieron en un emblema global de conducta humana

    Val Kilmer y el día que un cigarrillo encendió el caos en el rodaje más accidentado de Hollywood

    Sanae Takaichi ganó las elecciones partidarias y quedó a un paso de ser la primera mujer en liderar Japón

    DEPORTES

    Ricardo Juncos, a fondo: la

    Ricardo Juncos, a fondo: la chance de que Canapino corra las 500 de Indianápolis, su charla con Varrone y ¿la IndyCar llega a la Argentina?

    Fue vendido al campeón de la Libertadores, presionó para jugar el Mundial Sub 20 y hoy luce la 10 de la Selección: “Era su sueño”

    Comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están las tablas, la clasificación a las copas y el descenso

    Unión perdió 2-0 con Aldosivi y no pudo estirar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Clausura

    De la victoria de Japón a la sufrida clasificación de Chile a octavos de final: los goles de la jornada en el Mundial Sub 20