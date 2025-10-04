Sheinbaum celebra 204 aniversario de la Armada de México, destaca valores para defender la soberanía: “La corrupción es deslealtad”

Sheinbaum celebró el 204 Aniversario de la Armada de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia conmemorativa al 204 aniversario de la Armada de México, en Veracruz, donde destacó que para la defensa de la soberanía se necesitan valores “en las personas y las instituciones”, en medio de la polémica que se ha generado entorno al caso de ‘huachicol fiscal’.

“Para defender la soberanía se necesitan valores en la personas y en las instituciones, las Fuerzas armadas mexicanas las tienen, el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México, la lealtad que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria, el deber que empuja a cumplir la misión sin vacilación, el patriotismo que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio, y la honestidad, que es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, por que sin ella, nada perdura.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, lo cual debe verse como lo que es una traición a todos los valores, la corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida. Debemos ser claros, la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad”, dijo.

