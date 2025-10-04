La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 4 de octubre

A pesar de que el pasado jueves se celebró la última fiesta en La Casa de los Famosos México 2025, aún hay más sorpresas para los finalistas. Este viernes, previo a la gran final, la famosa agrupación Merenglass entró al reality para animar a los habitantes con su contagioso ritmo caribeño.
Fundada en 1994 por Ramón Glass, originario de República Dominicana, la banda ha fusionado el merengue con la cultura mexicana, creando temas inolvidables como “El Vena’o” y “Tere la Secretaria”. Este año, además, fueron galardonados con el Premio Soberano por su proyección internacional.
Luego de acompañar las galas en La Casa de los Famosos, en donde fueron quienes condujeron los eventos más importantes sobre lo que pasaba dentro de la casa, Odalys Ramírez y Diego de Erice se despidieron frente a los finalistas. En su oportunidad, ambos conductores apuntaron que disfrutaron mucho acompañar a los habitantes desde el exterior y dijeron que esta fue su última gala con ellos.
Esta noche los finalistas pasaron por última vez al cine, en donde la producción preparó dos películas especiales para recordar los mejores momentos que se vivieron dentro de la casa.
La Casa de los Famosos México está viviendo sus últimas horas, pues será este domingo 5 de octubre cuando se defina quién será el ganador de la temporada y apagará las luces de la casa.
La tensión crece, pero con ella también se siente la nostalgia entre los cinco finalistas: Mar Contreras, Abelito, Aldo de Nigris, Shiky y Dalílah Polanco. Al momento, hay más de 30 millones de votos por parte de el público quien tiene el gran poder de elegir al finalista.