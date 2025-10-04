La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 4 de octubre

Diego de Erice y Odalys Ramírez se despiden

Luego de acompañar las galas en La Casa de los Famosos, en donde fueron quienes condujeron los eventos más importantes sobre lo que pasaba dentro de la casa, Odalys Ramírez y Diego de Erice se despidieron frente a los finalistas. En su oportunidad, ambos conductores apuntaron que disfrutaron mucho acompañar a los habitantes desde el exterior y dijeron que esta fue su última gala con ellos.