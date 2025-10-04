Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos. (Foto: @inesgomezmont, Instagram)

El supuesto paradero de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión y figura habitual en el mundo de los espectáculos, vuelve a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani.

Según el argentino, Gómez Mont estaría en Dubái, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su ubicación. La noticia ha reavivado el interés mediático y las especulaciones en torno a la situación de la presentadora, quien permanece prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Inés Gómez Mont en Dubái?

Durante su programa de Youtube, Javier Ceriani afirmó que, de manera supuesta, Inés Gómez Mont se encontraría en Dubái.

El periodista señaló que la exconductora aparentemente habría mantenido una conversación telefónica reciente con una trabajadora de Televisa, quien, según Ceriani, sabría desde hace tiempo el paradero de Gómez Mont y no lo habría comunicado a las autoridades.

Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

“Habría hablado por teléfono ayer con alguien de Televisa. Y esa señora se levantó al teléfono y dijo: «Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái». ¿De verdad? ¿De verdad que alguien que trabaja para Azcárraga sabe dónde está Inés Gómez Mont todo el tiempo supo donde estaba Inés Gómez Mont y no lo avisó a las autoridades?“, comentó.

Cabe señalar que esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad oficial hasta el momento.

Contexto legal y especulaciones sobre el paradero de Inés Gómez Mont

El caso legal de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, ha sido uno de los más notorios en el ámbito de la farándula y la justicia mexicana.

(Instagram)

Ambos son buscados desde hace más de tres años por presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.

Las investigaciones apuntan a la creación de empresas fachada y el desvío de fondos públicos mediante contratos con entidades gubernamentales. Ante la gravedad de las acusaciones, la Interpol emitió fichas rojas para su localización en más de 190 países, aunque hasta la fecha la pareja no ha sido capturada.

Las versiones sobre el paradero de Gómez Mont han sido múltiples y contradictorias.

Tita Bravo, ex suegra de la presentadora, declaró en 2022 que la pareja podría estar escondida en una casa de seguridad, lejos de sus hijos, y mencionó posibles ubicaciones como Chiapas, Puebla o incluso Miami.

FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Estas afirmaciones, publicadas por la revista TV Notas, alimentaron la incertidumbre sobre el destino de la exconductora. Además, Gómez Mont había mantenido un perfil bajo desde el inicio de sus problemas legales.

Mientras las declaraciones de Ceriani suman una nueva hipótesis a la lista de especulaciones, la figura de Inés Gómez Mont sigue generando debate y atención tanto en el mundo del espectáculo como en la opinión pública.

La falta de información oficial y la proliferación de versiones encontradas mantienen viva la incógnita sobre su paradero, que continúa siendo tema de conversación y curiosidad en redes sociales y programas de entretenimiento.