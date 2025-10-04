México

Extranjero irrumpe en domicilio de mujer yucateca: “Está es mi casa y no se quiere ir, viene drogado”

La residente compartió el incidente en Facebook y solicitó apoyo de la policía ante la negativa del intruso a retirarse

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El individuo, que hablaba en
El individuo, que hablaba en inglés y portaba un iPhone 14, generó alerta entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Una residente del oriente de Mérida, en la colonia Miraflores, denunció mediante redes sociales la irrupción de un individuo extranjero en su domicilio, situación que generó preocupación entre vecinos y usuarios de Internet. El hombre, que apareció sin camiseta, mostró un comportamiento agresivo y desafiante durante los minutos que permaneció en la propiedad.

La afectada, Bibiana C. Vargas, informó en su perfil de Facebook que el intruso presuntamente se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. En el video compartido se observa al hombre hablando en inglés, portando un dispositivo de vapeo y adoptando una actitud beligerante, mientras la vecina intenta persuadirlo para que se retire.

La residente compartió el incidente
La residente compartió el incidente en Facebook y solicitó apoyo de la policía ante la negativa del intruso a retirarse.

Además de publicar la grabación en su muro, Bibiana compartió el incidente en el grupo comunitario “Colonia Miraflores y sus alrededores”, detallando que el hombre se negaba a abandonar el lugar. Ante la situación, solicitó la intervención de la policía; sin embargo, la presencia de un agente de la Policía de Tránsito no permitió el desalojo por la fuerza de la propiedad privada, tal como explicó la vecina en su reporte digital.

En el material audiovisual, la vecina también especula sobre la posible condición médica del individuo, sugiriendo que podría padecer esquizofrenia, lo que justificaría su negativa a salir del domicilio. Bibiana destacó que el hombre no aparentaba ser una persona en situación de calle, ya que portaba un iPhone 14, lo que generó comentarios de usuarios sobre su posible consumo de sustancias o alteraciones mentales.

La residente documentó la situación
La residente documentó la situación y especuló sobre una posible condición médica del intruso.

La publicación generó gran repercusión en la comunidad digital, con internautas comentando sobre la seguridad de los vecinos y la necesidad de que las autoridades locales intervengan de manera oportuna. Algunos resaltaron la actitud preventiva de Bibiana al documentar la situación y alertar a otros residentes sobre el incidente.

Hasta el cierre del viernes, ni la vecina ni las autoridades habían informado sobre la resolución del caso ni si lograron identificar al intruso. La incertidumbre generó comentarios sobre la eficacia de la respuesta policial en situaciones de irrupción en domicilios privados y la coordinación entre diferentes corporaciones.

Una vecina reportó que un extranjero en Mérida ingresó a su casa sin permiso, con el torso desnudo y actitud agresiva. Crédito: redes sociales, Bibiana C Vargas

Posteriormente, el sábado 4 de octubre, los afectados llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar apoyo, tras lo cual arribaron agentes de la corporación.

Inicialmente, un agente de la SSP respondió a la llamada, pero no logró persuadir al individuo de abandonar la residencia. Fue imprescindible solicitar refuerzos para que el individuo se retirara del lugar sin incidentes.

Temas Relacionados

ExtranjeroYucatecaMéridaviralmexico-virales

Más Noticias

¿Cómo puedes ver el nuevo documental de Claudia Sheinbaum? En estos canales lo transmitirán el 5 de octubre

La mandataria estrenó ayer el documental sobre su primer año de gobierno, en el que destaca sucesos como la elección judicial

¿Cómo puedes ver el nuevo

Germán Larrea y Fernando Chico Pardo: cuál de los dos empresarios que se relacionan con Banamex tienen mayor patrimonio

Tanto Larrea como Chico Pardo son empresarios mexicanos muy reconocidos y tienen diferentes negocios

Germán Larrea y Fernando Chico

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Las declaraciones del periodista y la ausencia de información oficial mantienen la atención mediática en torno a la prófuga

Inés Gómez Mont estaría escondida

Muere adulto mayor tras ataque masivo de abejas en Santo Domingo Etla, Oaxaca

Servicios de emergencia acordonaron la zona y atendieron a otros lesionados

Muere adulto mayor tras ataque

Qué es la fruta del monje: el endulzante natural que no eleva el azúcar en la sangre

Su versatilidad y sabor suave la han convertido en una alternativa popular frente a otros edulcorantes

Qué es la fruta del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango da con

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Inés Gómez Mont estaría escondida

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

“Me estoy vitaminando”: Flor Rubio revela la ardua rutina que llevará cuando sea jueza en La Granja VIP

Julio Aguilar responde al supuesto beso de su esposa Mar Contreras con Aldo De Nigris en LCDLFM 2025

DEPORTES

César ‘Chelito’ Delgado emula a

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025