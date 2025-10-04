Extranjero irrumpe en domicilio de mujer yucateca: “Está es mi casa y no se quiere ir, viene drogado”

El individuo, que hablaba en inglés y portaba un iPhone 14, generó alerta entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Una residente del oriente de Mérida, en la colonia Miraflores, denunció mediante redes sociales la irrupción de un individuo extranjero en su domicilio, situación que generó preocupación entre vecinos y usuarios de Internet. El hombre, que apareció sin camiseta, mostró un comportamiento agresivo y desafiante durante los minutos que permaneció en la propiedad.

La afectada, Bibiana C. Vargas, informó en su perfil de Facebook que el intruso presuntamente se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. En el video compartido se observa al hombre hablando en inglés, portando un dispositivo de vapeo y adoptando una actitud beligerante, mientras la vecina intenta persuadirlo para que se retire.

Además de publicar la grabación en su muro, Bibiana compartió el incidente en el grupo comunitario “Colonia Miraflores y sus alrededores”, detallando que el hombre se negaba a abandonar el lugar. Ante la situación, solicitó la intervención de la policía; sin embargo, la presencia de un agente de la Policía de Tránsito no permitió el desalojo por la fuerza de la propiedad privada, tal como explicó la vecina en su reporte digital.

En el material audiovisual, la vecina también especula sobre la posible condición médica del individuo, sugiriendo que podría padecer esquizofrenia, lo que justificaría su negativa a salir del domicilio. Bibiana destacó que el hombre no aparentaba ser una persona en situación de calle, ya que portaba un iPhone 14, lo que generó comentarios de usuarios sobre su posible consumo de sustancias o alteraciones mentales.

La publicación generó gran repercusión en la comunidad digital, con internautas comentando sobre la seguridad de los vecinos y la necesidad de que las autoridades locales intervengan de manera oportuna. Algunos resaltaron la actitud preventiva de Bibiana al documentar la situación y alertar a otros residentes sobre el incidente.

Hasta el cierre del viernes, ni la vecina ni las autoridades habían informado sobre la resolución del caso ni si lograron identificar al intruso. La incertidumbre generó comentarios sobre la eficacia de la respuesta policial en situaciones de irrupción en domicilios privados y la coordinación entre diferentes corporaciones.

Posteriormente, el sábado 4 de octubre, los afectados llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar apoyo, tras lo cual arribaron agentes de la corporación.

Inicialmente, un agente de la SSP respondió a la llamada, pero no logró persuadir al individuo de abandonar la residencia. Fue imprescindible solicitar refuerzos para que el individuo se retirara del lugar sin incidentes.