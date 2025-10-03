México

Revelan supuesta zona de donde salió la orden para matar a Micky Hair, estilista asesinado en Polanco

El joven fue atacado a las afueras de su salón de belleza

Por Ignacio Izquierdo

De la Mora fue ultimado
De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

El pasado 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora, estilista conocido como Micky Hair, fue asesinado a balazos a las afueras de su salón de belleza ubicado en la intersección de Presidente Masaryk y Molière. El joven, conocido por trabajar para estrellas como Ángela Aguilar, murió tras recibir varios balazos en el cuello y la cabeza.

En el lugar del crimen, los peritos hallaron un ticket de transferencia bancaria por 1 millón 750 mil pesos, un bolso de diseñador, un billete japonés y el teléfono móvil del estilista.

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Un video que muestra el momento exacto en que Micky Hair fue atacado a tiros en la zona de Polanco, se volvió viral en redes sociales. El material, compartido por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, exhibe a la víctima conversando con empleados a las afueras de su salón de belleza, instantes antes de que un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto por un casco se acercara y abriera fuego.

A sus 28 años, Micky Hair era propietario de salones de belleza en Guadalajara y Ciudad de México, dos de las zonas más exclusivas del país, y era conocido por llevar un estilo de vida marcado por el lujo.

¿De dónde salió el ataque en contra de Micky Hair?

El joven fue atacado en Polanco |crédito: X/C4jimenez

El periodista Antonio Nieto, conocido por su seguimiento en casos de crimen y seguridad, informó a través de redes sociales que, presuntamente, la orden de asesinar a Micky Hair salió del estado de Jalisco. El comunicador explicó:

“La orden de asesinar a Micky Hair salió de Jalisco. Miguel de la Mora tenía un salón en el exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro, en Zapopan. Hay indicios de que fue vigilado por los asesinos desde ahí. Desde allá coordinaron el crimen en Polanco”.

El salón en Polanco de
El salón en Polanco de Miguel de la Mora contaba con múltiples áreas de tratamiento. Foto: (@micky_hair/IG)

Recordemos que hace poco, Antonio Nieto y otros periodistas como Carlos Jiménez, revelaron que uno de los sospechosos del asesinato es un excolaborador del estilista identificado como Eduardo Ederly “N”. Presuntamente, ambos compartieron una amistad que se fracturó tras desacuerdos relacionados con trabajos inconclusos en los salones de belleza de la víctima.

En septiembre de 2024, Miguel de la Mora presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) contra Eduardo Ederly “N”.

El periodista Carlos Jiménez relató en sus redes sociales que: “Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”.

